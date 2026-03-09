Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón tropezó en Córdoba, pero sigue con oxígeno en la pelea por la permanencia

Colón perdió frente a Barrio Parque como visitante en Córdoba por 97-89 pero se benefició por la derrota de Huracán Las Heras.

Ovación

Por Ovación

9 de marzo 2026 · 11:08hs
Colón tropezó en Córdoba, pero sigue con oxígeno en la pelea por la permanencia

Colón sufrió una nueva derrota en la Liga Argentina de Básquet al caer como visitante por 97-89 frente a Barrio Parque en un encuentro clave en la lucha por evitar el descenso. Sin embargo, el impacto del resultado terminó siendo menor de lo esperado, ya que también perdió uno de sus rivales directos: Huracán Las Heras.

El conjunto cordobés se quedó con el partido gracias a una gran efectividad ofensiva, especialmente desde el perímetro. La figura de la noche fue el joven Joaquín Folmer, quien tuvo una actuación destacada y finalizó como máximo anotador con 24 puntos.

Barrio Parque marcó diferencias desde el arranque ante Colón

El dueño de casa tomó la iniciativa desde el comienzo del encuentro. Con un juego dinámico y alto porcentaje de efectividad en ataque, logró abrir una brecha importante durante el primer cuarto, que terminó con ventaja de 25-14.

En el segundo período, Colón intentó reaccionar. Mejoró en defensa y buscó acortar la distancia en el marcador para mantenerse en competencia. A pesar del esfuerzo, el equipo santafesino no logró revertir la tendencia y se fue al descanso largo perdiendo 49-38.

El Sabalero nunca logró meterse en juego

En la segunda mitad el trámite del partido no cambió demasiado. Barrio Parque supo administrar la diferencia y evitar que el conjunto rojinegro se acercara con peligro en el marcador. De ese modo, el tercer cuarto finalizó 70-59 para el local.

En el tramo final, el equipo cordobés aprovechó algunos desajustes defensivos de Colón y terminó de asegurar la victoria ante su público por 97-89.

La caída de Huracán trajo alivio

A pesar del resultado adverso, la jornada dejó una noticia que alivió en parte al equipo santafesino. En Mendoza, Independiente BBC logró un importante triunfo como visitante al derrotar 91-88 a Huracán Las Heras.

El gran protagonista del encuentro fue Kobe Julien, quien se despachó con 27 puntos y lideró la ofensiva del conjunto santiagueño. También se destacaron Cristian Amicucci y Guillermo Aliende, ambos con 16 tantos.

En el equipo mendocino, los principales aportes ofensivos fueron de Fiore Marcharo con 20 puntos, mientras que Emiliano Correa y Martín Rojas Irrutia sumaron 16 cada uno.

De esta manera, aunque Colón no pudo sumar en su visita a Córdoba, el tropiezo de Huracán Las Heras permitió que la diferencia en la tabla no se reduzca en la ajustada pelea por mantenerse en la categoría.

Colón Córdoba Huracán Las Heras
Noticias relacionadas
medran analiza meter mano mas de la cuenta para recibir al puntero acassuso

Medrán analiza meter mano más de la cuenta para recibir al puntero Acassuso

medran, con un rompecabezas en el medio para recibir al lider acassuso

Medrán, con un rompecabezas en el medio para recibir al líder Acassuso

balance del parate: los puntos a favor y en contra para colon

Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Colón

el mensaje de colon por el dia internacional de la mujer: ninguna juega sola

El mensaje de Colón por el Día Internacional de la Mujer: "Ninguna juega sola"

Lo último

El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El archivo que expone a Claudio Tapia: Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera

El archivo que expone a Claudio Tapia: "Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera"

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio investigado por grooming

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio investigado por grooming

Último Momento
El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El archivo que expone a Claudio Tapia: Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera

El archivo que expone a Claudio Tapia: "Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera"

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio investigado por grooming

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio investigado por grooming

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

San Pablo despidió sorpresivamente a Hernán Crespo

San Pablo despidió sorpresivamente a Hernán Crespo

Ovación
Sofía Garcés, nadadora de Unión, se prepara para competir en Egipto representando a la Argentina

Sofía Garcés, nadadora de Unión, se prepara para competir en Egipto representando a la Argentina

El archivo que expone a Claudio Tapia: Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera

El archivo que expone a Claudio Tapia: "Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera"

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

El desafío de Medrán: El sueño es llevar a Colón a Primera

El desafío de Medrán: "El sueño es llevar a Colón a Primera"

Atento Unión: ¿Independiente es un equipo que se hace fuerte como local?

Atento Unión: ¿Independiente es un equipo que se hace fuerte como local?

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe