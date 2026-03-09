Colón tropezó en Córdoba, pero sigue con oxígeno en la pelea por la permanencia

Colón perdió frente a Barrio Parque como visitante en Córdoba por 97-89 pero se benefició por la derrota de Huracán Las Heras.

Colón sufrió una nueva derrota en la Liga Argentina de Básquet al caer como visitante por 97-89 frente a Barrio Parque en un encuentro clave en la lucha por evitar el descenso. Sin embargo, el impacto del resultado terminó siendo menor de lo esperado, ya que también perdió uno de sus rivales directos: Huracán Las Heras.

El conjunto cordobés se quedó con el partido gracias a una gran efectividad ofensiva, especialmente desde el perímetro. La figura de la noche fue el joven Joaquín Folmer, quien tuvo una actuación destacada y finalizó como máximo anotador con 24 puntos.

Barrio Parque marcó diferencias desde el arranque ante Colón

El dueño de casa tomó la iniciativa desde el comienzo del encuentro. Con un juego dinámico y alto porcentaje de efectividad en ataque, logró abrir una brecha importante durante el primer cuarto, que terminó con ventaja de 25-14.

En el segundo período, Colón intentó reaccionar. Mejoró en defensa y buscó acortar la distancia en el marcador para mantenerse en competencia. A pesar del esfuerzo, el equipo santafesino no logró revertir la tendencia y se fue al descanso largo perdiendo 49-38.

El Sabalero nunca logró meterse en juego

En la segunda mitad el trámite del partido no cambió demasiado. Barrio Parque supo administrar la diferencia y evitar que el conjunto rojinegro se acercara con peligro en el marcador. De ese modo, el tercer cuarto finalizó 70-59 para el local.

En el tramo final, el equipo cordobés aprovechó algunos desajustes defensivos de Colón y terminó de asegurar la victoria ante su público por 97-89.

La caída de Huracán trajo alivio

A pesar del resultado adverso, la jornada dejó una noticia que alivió en parte al equipo santafesino. En Mendoza, Independiente BBC logró un importante triunfo como visitante al derrotar 91-88 a Huracán Las Heras.

El gran protagonista del encuentro fue Kobe Julien, quien se despachó con 27 puntos y lideró la ofensiva del conjunto santiagueño. También se destacaron Cristian Amicucci y Guillermo Aliende, ambos con 16 tantos.

En el equipo mendocino, los principales aportes ofensivos fueron de Fiore Marcharo con 20 puntos, mientras que Emiliano Correa y Martín Rojas Irrutia sumaron 16 cada uno.

De esta manera, aunque Colón no pudo sumar en su visita a Córdoba, el tropiezo de Huracán Las Heras permitió que la diferencia en la tabla no se reduzca en la ajustada pelea por mantenerse en la categoría.