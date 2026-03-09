Uno Santa Fe | Ovación | Cobras

Con el triunfo de Cobras, se cerró la tercera fecha del Súper Rugby Américas

Cobras Brasil venció a Yacaré XV por 21-19 en San Pablo y consiguió su primera victoria en el Súper Rugby Américas

9 de marzo 2026
 El santafesino Juan Cruz Strada

 El santafesino Juan Cruz Strada, camiseta 9, marcó un try ante Cobras en San Pablo.

 

Yacaré XV cayó de nuevo por escaso margen, esta vez de visita a Cobras de Brasil, en el Súper Rugby Américas 2026. La franquicia paraguaya perdió por 21-19 contra los brasileños (contra Selknam perdió 34-32, en Santiago), en el partido disputado en el Nicolau Alayon de São Paulo. El medio scrum de Santa Fe Rugby Club, Juan Cruz Strada marcó un try para los paraguayos pero no alcanzó.

Yacaré XV de Paraguay perdió en San Pablo

El encuentro se jugó bajo lluvia durante gran parte del primer tiempo, lo que provocó varios errores de manejo. El equipo brasileño abrió el marcador con un try de Santiago Bonavento, pero Yacaré reaccionó gracias al poder de su scrum: provocó dos amarillas en Cobras, generó un try penal y luego apoyó nuevamente por medio de Juan Cruz Strada. Antes del descanso, Joao Amaral descontó con dos penales.

En el segundo tiempo el partido fue muy cerrado, con predominio de las defensas. Julián Leszczynski adelantó a Cobras con un penal y luego Adrio de Melo apoyó un try que parecía definir el duelo.

Sin embargo, en la última jugada Matías Muniagurria marcó para Yacare y dejó el empate en los pies de Valentino Quattrochi, cuya conversión se fue desviada. Así, Cobras Brasil celebró su primer triunfo en el torneo.

Cobras 21- Yacaré XV 19

Cobras de Brasil: 1. Joao Lucas Marino, 2. Santiago Bonavento, 3. Facundo Moreno, 4. Cleber Dias, 5. Helder Lucio, 6. Adrio de Melo, 7. Matheus Claudio, 8. Andre Arruda, 9. Zinedine Booysen, 10. Joao Amaral (C), 11. Robson Morais, 12. Robert Tenorio, 13. Lorenzo Massari, 14. Sergio Luna, 15. Rosko Specman. Luego ingresaron: 16. Endy Pinheiro, 17. Brendon Alves, 18. Lautaro Facundo, 19. Gabriel Oliveira, 20. Mogomotsi Mokunyane, 21. Pedro Soares, 22. Ashwin Cox, 23. Julián Leszczynski. Entrenador: Josh Reeves.

Yacaré XV de Paraguay: 1. Camilo Blasco, 2. Valentino Marciali, 3. Gonzalo del Pazo, 4. Mateo Gasprotti, 5. Joaquín Domínguez, 6. Manuel Todaro, 7. Matías Muniagurria, 8. Juan Mernes, 9. Juan Cruz Strada, 10. Joaquín Lamas, 11. Juan González, 12. Seba Urbieta, 13. Ramiro Amarilla (C), 14. Francisco Calello, 15.Valentino Quattrochi. Luego ingresaron: 16. Jordi Chavez, 17. Nicolás Toth, 18. Rodolfo Rivadeneira, 19. Lautaro González, 20. Ariel Nuñez, 21. Gonzalo Bareiro, 22. Fancisco Gaspes, 23. Arturo López. Entrenador: Ramiro Peman.

Primer tiempo: 8’ Try de Santiago Bonavento convertido por Joao Amaral (C), 29’ Try penal (Y), 32’ Try de Juan Cruz Strada convertido por Joaquín Lamas, 35’ Penal convertido por Joao Amaral (C), 41’ Penal convertido por Joao Amaral (C).

Resultado Parcial: Cobras Brasil 13-14 Yacare XV

Segundo tiempo: 32’ Penal convertido por Julián Leszczynski (C), 38’ Try de Adrio de Melo (C) , 41’ Try de Matías Muniagurria (Y)

Resultado Final: Cobras Brasil 21-19 Yacare XV

Amonestados: PT: 25’ Santiago Bonavento (C), 28’ Facundo Moreno (C)

-Resultados 3° fecha Súper Rugby Américas

Pampas 25- Capibaras 20

Tarucas 29-Dogos 26

Peñarol 40- Selknam 27

Cobras 21-Yacaré XV 19

-Posiciones: Tarucas 13, Capibaras y Pampas 11, Dogos 10, Selknam 6, Peñarol y Cobras de Brasil 5, Yacaré XV 3.

-Próxima fecha:

Viernes 13/3: Peñarol vs. Cobras

Viernes 13/3: Tarucas vs. Pampas

Sábado 14/3: Yacaré XV vs. Capibaras XV

Sábado 14/3: Dogos XV vs. Selknam

Cobras Súper Rugby Américas Santa Fe Rugby Club
