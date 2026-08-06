Uno Santa Fe | Ovación | Messi

Messi y un récord "imposible" que cada vez está más cerca

El astro argentino brilló este miércoles con su doblete ante el Atlético San Luis en la Leagues Cup.

Ovación

Por Ovación

6 de agosto 2026 · 12:50hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Messi y un récord imposible que cada vez está más cerca

El astro argentino Lionel Messi convirtió dos goles este miércoles por la noche en el triunfo de su equipo, el Inter Miami, y se acerca a un récord que parecía imposible.

Con su doblete frente al Atlético San Luis de México por la Leagues Cup, Messi llegó a los 921 goles en su carrera y empieza a mirar de cerca el récord de las 1.000 anotaciones, una cifra a la que no llegó ningún jugador en toda la historia.

De los 921 goles que hizo Messi, 672 se dieron en el Barcelona, donde jugó gran parte de su carrera. Además, en la Selección argentina hizo 124, en el Inter Miami convirtió 92 y en el Paris Saint-Germain de Francia solo anotó en 32 ocasiones.

De esta manera, y con el impresionante ritmo que lleva en los últimos años, la "Pulga" podría llegar a los 1.000 goles en alrededor de dos años.

La competencia de Leo Messi con Cristiano Ronaldo

El portugués Cristiano Ronaldo, con quien se repartió casi todos los premios individuales durante más de una década, es la principal amenaza de Messi en el objetivo de alcanzar esta marca.

Esto se debe a que el "Bicho" ya anotó 974 goles y le faltan solo 26 para llegar a los 1.000.

Sus 974 anotaciones se reparten entre el Real Madrid de España (450), el Manchester United United de Inglaterra (145), el Al-Nassr de Arabia Saudita (129), la Juventus de Italia (101), el Sporting Lisboa de Portugal (5) y su selección.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el portugués tiene 41 años, dos más que Messi.

La polémica en torno a Pelé

Otra leyenda del fútbol como lo fue el brasilero Pelé, presumió durante décadas haber sido el único jugador en llegar a la cifra milenaria de goles.

Pero hay que aclarar que la FIFA le reconoce 767 de manera oficial, ya que el resto se dieron en partidos amistosos y giras internacionales.

Messi San Luis Leagues Cup
Noticias relacionadas
la afa respaldo al presidente de la fifa, gianni infantino

La AFA respaldó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino

El primera línea rafaelino irá al banco de suplentes frente a Sudáfrica en Vélez. Foto gentileza Martín Perego

Los Pumas definieron la alineación para enfrentar a Sudáfrica en Vélez

Jorge Meoli irá por la marca en los 1.500 metros en Santo Tomé.

El nadador Jorge Meoli ante uno de los desafíos más importantes de su carrera

diego forlan asumira como entrenador de uruguay y reemplazara a marcelo bielsa

Diego Forlán asumirá como entrenador de Uruguay y reemplazará a Marcelo Bielsa

Lo último

Mosqueira, tras el golazo que hizo estallar al 15 de Abril: Fue una noche soñada y el viento me ayudó

Mosqueira, tras el golazo que hizo estallar al 15 de Abril: "Fue una noche soñada y el viento me ayudó"

El uno por uno de Unión en el triunfo frente a Lanús

El uno por uno de Unión en el triunfo frente a Lanús

Incidentes frente al Congreso durante la protesta contra la ley de propiedad privada

Incidentes frente al Congreso durante la protesta contra la ley de propiedad privada

Último Momento
Mosqueira, tras el golazo que hizo estallar al 15 de Abril: Fue una noche soñada y el viento me ayudó

Mosqueira, tras el golazo que hizo estallar al 15 de Abril: "Fue una noche soñada y el viento me ayudó"

El uno por uno de Unión en el triunfo frente a Lanús

El uno por uno de Unión en el triunfo frente a Lanús

Incidentes frente al Congreso durante la protesta contra la ley de propiedad privada

Incidentes frente al Congreso durante la protesta contra la ley de propiedad privada

Madelón, tras el triunfo de Unión ante Lanús: Ganamos bien y el equipo está creciendo

Madelón, tras el triunfo de Unión ante Lanús: "Ganamos bien y el equipo está creciendo"

Con dos golazos, Unión venció a Lanús y sumó su primer triunfo en el Clausura

Con dos golazos, Unión venció a Lanús y sumó su primer triunfo en el Clausura

Ovación
Mosqueira, tras el golazo que hizo estallar al 15 de Abril: Fue una noche soñada y el viento me ayudó

Mosqueira, tras el golazo que hizo estallar al 15 de Abril: "Fue una noche soñada y el viento me ayudó"

Julián Palacios valoró el triunfo de Unión: Era lo que necesitábamos

Julián Palacios valoró el triunfo de Unión: "Era lo que necesitábamos"

La pasión de Unión ya se vive: todo el color de la previa en el 15 de Abril

La pasión de Unión ya se vive: todo el color de la previa en el 15 de Abril

Spahn confirmó que Unión dejaría la Liga Nacional para jugar la Liga Argentina: Es mucho más viable

Spahn confirmó que Unión dejaría la Liga Nacional para jugar la Liga Argentina: "Es mucho más viable"

Spahn habló de todo: el mercado, las ventas, la deuda de Racing y el modelo que impulsa para Unión

Spahn habló de todo: el mercado, las ventas, la deuda de Racing y el modelo que impulsa para Unión

Policiales
Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Lanzan la sexta edición de Alumnit@s, Argentina te Escuchamos para niños y adolescentes

Lanzan la sexta edición de "Alumnit@s, Argentina te Escuchamos" para niños y adolescentes

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe