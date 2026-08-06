Messi y un récord "imposible" que cada vez está más cerca

El astro argentino brilló este miércoles con su doblete ante el Atlético San Luis en la Leagues Cup.

El astro argentino Lionel Messi convirtió dos goles este miércoles por la noche en el triunfo de su equipo, el Inter Miami, y se acerca a un récord que parecía imposible.

Con su doblete frente al Atlético San Luis de México por la Leagues Cup, Messi llegó a los 921 goles en su carrera y empieza a mirar de cerca el récord de las 1.000 anotaciones, una cifra a la que no llegó ningún jugador en toda la historia.

De los 921 goles que hizo Messi, 672 se dieron en el Barcelona, donde jugó gran parte de su carrera. Además, en la Selección argentina hizo 124, en el Inter Miami convirtió 92 y en el Paris Saint-Germain de Francia solo anotó en 32 ocasiones.

De esta manera, y con el impresionante ritmo que lleva en los últimos años, la "Pulga" podría llegar a los 1.000 goles en alrededor de dos años.

La competencia de Leo Messi con Cristiano Ronaldo

El portugués Cristiano Ronaldo, con quien se repartió casi todos los premios individuales durante más de una década, es la principal amenaza de Messi en el objetivo de alcanzar esta marca.

Esto se debe a que el "Bicho" ya anotó 974 goles y le faltan solo 26 para llegar a los 1.000.

Sus 974 anotaciones se reparten entre el Real Madrid de España (450), el Manchester United United de Inglaterra (145), el Al-Nassr de Arabia Saudita (129), la Juventus de Italia (101), el Sporting Lisboa de Portugal (5) y su selección.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el portugués tiene 41 años, dos más que Messi.

La polémica en torno a Pelé

Otra leyenda del fútbol como lo fue el brasilero Pelé, presumió durante décadas haber sido el único jugador en llegar a la cifra milenaria de goles.

Pero hay que aclarar que la FIFA le reconoce 767 de manera oficial, ya que el resto se dieron en partidos amistosos y giras internacionales.