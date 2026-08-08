Ocurrió en el año 2000, durante la espera en un hotel catalán. La foto de Messi, un instante de nostalgia que simboliza el viaje que cambió el fútbol mundial

Murió Jorge Messi: la historia detrás de la foto que le sacó a Leo en una ventana en Barcelona hace 26 años

La historia del arribo de Lionel Messi a España se contó mil veces a través de los goles , los contratos firmados en servilletas y las hazañas deportivas . Tras la dolorosa noticia de la muerte de Jorge Messi, sale a la luz el recuerdo que retrata el lado más humano de aquella epopeya familiar: la foto que él mismo le sacó a un jovencísimo Leo contemplando la ciudad a través de una ventana.

Ocurrió durante los primeros meses del desembarco en Cataluña. Con apenas 13 años, el chico de la cantera de Newell's había dejado su hogar en la zona sur rosarina para someterse a las pruebas en La Masia y aguardar la resolución del club blaugrana.

Leo Messi en la habitación 546 del hotel Plaza un 17 de septiembre del 2000

Entre la incertidumbre de los trámites administrativos, la nostalgia por la distancia y las largas horas de espera en la habitación del hotel, Jorge capturó con su cámara un instante cotidiano: Leo en la habitación 546 del hotel Plaza un 17 de septiembre del 2000.

La imagen condensa el clima de aquellos días del año 2000. Para poder acompañar a su hijo y buscar una solución al tratamiento de crecimiento, Jorge debió gestionar permisos en su trabajo en la acería de Acindar, postergar la estabilidad de su rutina en Rosario y ponerse al hombro las negociaciones en Europa.

En la intimidad de esa habitación, lejos de las luces del Camp Nou y del fenómeno de masas en el que se convertiría años después, la fotografía retrató la mirada de un nene que extrañaba a sus hermanos y a su barrio, pero que sostenía la ilusión intacta de jugar al fútbol.

Aquel encuadre casero guardado por Jorge quedó como el símbolo del primer gran paso. Pocos meses después llegaría la mítica firma en la servilleta junto a Carles Rexach y el inicio de una era que reescribió la historia del deporte.

Hoy, ante el adiós a la figura central de su carrera y de su vida, esa imagen cobra un valor conmovedor: la del padre que retrató el instante exacto en que un chico de Rosario empezaba a mirar, a través de un vidrio, el mundo que terminaría conquistando.