Uno Santa Fe | Ovación | Toviggino

El enigmático posteo de Pablo Toviggino tras el pasillo de Estudiantes a Rosario Central

El Tesorero de la AFA Pablo Toviggino volvió a expresarse en redes sociales y apuntó contra Estudiantes por su actitud ante el equipo rosarino

24 de noviembre 2025 · 16:31hs
Pablo Toviggino volvió a cruzar a Estudiantes y a su presidente Juan Sebastián Verón.

Pablo Toviggino volvió a cruzar a Estudiantes y a su presidente Juan Sebastián Verón.

Desde que el jueves se designó el título de Rosario Central como 'Campeón de Liga' en una reunión de Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino, el duelo entre el Canalla y Estudiantes del pasado domingo tomó una trascendencia mayor, sobre todo por los cruces entre el Pincha y Pablo Toviggino en redes sociales. Este lunes, luego del 'pasillo de espaldas' del elenco platense, el Tesorero de la AFA volvió a apuntar contra Juan Sebastián Verón con un enigmático posteo.

Toviggino volvió a cruzar a Estudiantes

Estudiantes fue el único club que se manifestó públicamente en contra de la designación de los rosarinos como campeones, alegando que "no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025". Ante este posteo, Toviggino apuntó directamente contra Verón en X (ex-Twitter): "Sir Sir Sir! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus Dirigentes", escribió.

Lejos de dejarlo ahí, volvió a disparar más tarde:"Que 2026 Te/Nos Espera !! Cuídate mucho Boina multicolor. Ahora a Cumplir el Reglamento, que establece el Ente Rector, la Asociación del Futbol Argentino. En Fin …", lanzó junto a un comunicado que indicaba que "en la salida de los equipos, se realizará un pasillo".

Cuando llegó el momento, mientras los jugadores de Rosario Central saltaban al campo de juego, los de Estudiantes, que estaban de frente, se dieron vuelta, en una imagen que rápidamente dio la vuelta al mundo.

Este lunes, Toviggino se hizo eco y volvió a hablar a través de las redes sociales. "'Nemo auditur propriam turpitudinem allegans'. Fechado Febrero de 2025. En Fin...", escribió. Una frase que se traduce como "no se escucha a nadie que alega su propia torpeza", un aforismo jurídico que indica que nadie puede beneficiarse de su propia falta de ética, deslealtad o incumplimiento.

Toviggino Estudiantes Rosario Central
Noticias relacionadas
nico paz lidera otra goleada del como y enciende la serie a

Nico Paz lidera otra goleada del Como y enciende la Serie A

La AFA abrió un expediente contra Estudiantes.

El Tribunal de Disciplina de la AFA abrió un expediente contra Estudiantes

Los Pumas dieron a conocer la lesión que sufrió Juan Cruz Mallía.

Los Pumas dieron a conocer la gravedad de la lesión de Juan Cruz Mallía

Pep Guardiola habló sobre la posibilidad de que Echeverri vuelva a Manchester City.

El palazo de Guardiola ante la posible vuelta del Diablito Echeverri a Manchester City

Lo último

Unión enfrenta su examen más exigente ante Gimnasia por el Clausura

Unión enfrenta su examen más exigente ante Gimnasia por el Clausura

La Argentina firmó un acuerdo de cooperación aduanera con EE.UU.: en qué consiste y por qué es importante para el agro

La Argentina firmó un acuerdo de cooperación aduanera con EE.UU.: en qué consiste y por qué es importante para el agro

Santiago Sosa vuelve al once de Racing para un duelo clave ante River

Santiago Sosa vuelve al once de Racing para un duelo clave ante River

Último Momento
Unión enfrenta su examen más exigente ante Gimnasia por el Clausura

Unión enfrenta su examen más exigente ante Gimnasia por el Clausura

La Argentina firmó un acuerdo de cooperación aduanera con EE.UU.: en qué consiste y por qué es importante para el agro

La Argentina firmó un acuerdo de cooperación aduanera con EE.UU.: en qué consiste y por qué es importante para el agro

Santiago Sosa vuelve al once de Racing para un duelo clave ante River

Santiago Sosa vuelve al once de Racing para un duelo clave ante River

Nico Paz lidera otra goleada del Como y enciende la Serie A

Nico Paz lidera otra goleada del Como y enciende la Serie A

El Gobierno va a crear la Policía Migratoria bajo la órbita del Ministerio de Seguridad

El Gobierno va a crear la Policía Migratoria bajo la órbita del Ministerio de Seguridad

Ovación
Videos de la violencia en el Valesanito: un torneo infantil opacado por la irresponsabilidad de los adultos

Videos de la violencia en el Valesanito: un torneo infantil opacado por la irresponsabilidad de los adultos

Unión, ante una oportunidad histórica: podría llegar a la final jugando siempre en casa

Unión, ante una oportunidad histórica: podría llegar a la final jugando siempre en casa

Colón de San Justo, campeón de la Copa de Oro del Clausura de la Senior

Colón de San Justo, campeón de la Copa de Oro del Clausura de la Senior

Cosecha de tres puntos para los de San Justo en el Regional

Cosecha de tres puntos para los de San Justo en el Regional

Santiago Sosa vuelve al once de Racing para un duelo clave ante River

Santiago Sosa vuelve al once de Racing para un duelo clave ante River

Policiales
La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"