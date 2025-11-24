El enigmático posteo de Pablo Toviggino tras el pasillo de Estudiantes a Rosario Central

El Tesorero de la AFA Pablo Toviggino volvió a expresarse en redes sociales y apuntó contra Estudiantes por su actitud ante el equipo rosarino

Desde que el jueves se designó el título de Rosario Central como 'Campeón de Liga' en una reunión de Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino, el duelo entre el Canalla y Estudiantes del pasado domingo tomó una trascendencia mayor , sobre todo por los cruces entre el Pincha y Pablo Toviggino en redes sociales. Este lunes, luego del 'pasillo de espaldas' del elenco platense, el Tesorero de la AFA volvió a apuntar contra Juan Sebastián Verón con un enigmático posteo.

Estudiantes fue el único club que se manifestó públicamente en contra de la designación de los rosarinos como campeones, alegando que "no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025". Ante este posteo, Toviggino apuntó directamente contra Verón en X (ex-Twitter): "Sir Sir Sir! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus Dirigentes", escribió.

Lejos de dejarlo ahí, volvió a disparar más tarde:"Que 2026 Te/Nos Espera !! Cuídate mucho Boina multicolor. Ahora a Cumplir el Reglamento, que establece el Ente Rector, la Asociación del Futbol Argentino. En Fin …", lanzó junto a un comunicado que indicaba que "en la salida de los equipos, se realizará un pasillo".

Cuando llegó el momento, mientras los jugadores de Rosario Central saltaban al campo de juego, los de Estudiantes, que estaban de frente, se dieron vuelta, en una imagen que rápidamente dio la vuelta al mundo.

Este lunes, Toviggino se hizo eco y volvió a hablar a través de las redes sociales. "'Nemo auditur propriam turpitudinem allegans'. Fechado Febrero de 2025. En Fin...", escribió. Una frase que se traduce como "no se escucha a nadie que alega su propia torpeza", un aforismo jurídico que indica que nadie puede beneficiarse de su propia falta de ética, deslealtad o incumplimiento.