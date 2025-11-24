Unión enfrenta su examen más exigente ante Gimnasia por el Torneo Clausura

Unión disputa un partido determinante ante Gimnasia por el Torneo Clausura, donde se juega su continuidad y la posibilidad de seguir soñando con avanzar.

Unión afronta esta lunes por la noche, un desafío central ante Gimnasia por el Torneo Clausura , con la obligación de hacerse fuerte en el estadio 15 de Abril para asegurar su continuidad en la competencia. El equipo de Leonardo Madelón llega con variantes tácticas y la convicción de que el apoyo local puede marcar la diferencia.

Leonardo Madelón prepara una única modificación en el once inicial, con el regreso de Lautaro Vargas al lateral derecho en lugar de Emiliano Álvarez. El movimiento busca recuperar firmeza defensiva y mejorar la proyección por las bandas en un encuentro que exige máxima precisión.

Unión quiere capitalizar la fortaleza en casa

El Tatengue apuesta a sostener la intensidad en la presión y a dominar el ritmo desde el inicio. La idea es impedir que Gimnasia encuentre espacios y aprovechar cada avance para consolidar el control del juego ante un rival que suele plantear partidos cerrados.

El probable equipo para una noche decisiva

Tagliamonte; Vargas, Rodríguez, Fascendini, Del Blanco; Palacios, Pittón, Martínez, Fragapane; Colazo y Tarragona conformarían la formación inicial que buscará darle a Unión el pase a la próxima fase en un duelo cargado de tensión y expectativas.