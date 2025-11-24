Uno Santa Fe | Ovación | Pep Guardiola

El palazo de Guardiola ante la posible vuelta del Diablito Echeverri a Manchester City

El técnico español Pep Guardiola dio su mirada sobre la falta de minutos del Diablito Echeverri en Bayer Leverkusen

24 de noviembre 2025 · 14:19hs
Pep Guardiola habló sobre la posibilidad de que Echeverri vuelva a Manchester City.

Pep Guardiola habló sobre la posibilidad de que Echeverri vuelva a Manchester City.

Con los dedos de las manos se cuentan los partidos que lleva Claudio Diablito Echeverri en Bayer Leverkusen. Sin lugar en Manchester City, se mudó a Alemania en agosto para foguearse y aclimatarse al fútbol europeo. Pero apenas acumuló 240 minutos repartidos en ocho encuentros y no convirtió goles. Un registro que preocupa a Pep Guardiola, quien dio su mirada este lunes sobre su caso y fue contundente sobre su posible vuelta en enero.

Guardiola se refirió a la posible vuelta de Echeverri

Como los Citizens enfrentarán al equipo teutón este martes por la Champions League, uno de los temas que le consultaron al entrenador español en la conferencia de prensa fue el mal presente del ex-River, que se perfila para arrancar sentado en el banco de suplentes en el Etihad Stadium.

“Tenemos un aprecio increíble, aprecio a él como futbolista, y lo que pasó en Leverkusen hay que preguntárselo, no hablé con él. Estoy seguro de que su agente lo sabe todo mejor que nadie”, aseguró Guardiola, visiblemente molesto por esta situación.

En medio de los rumores en Inglaterra que sostienen que el City está considerando interrumpir el préstamo de Echeverri por su inactividad en el club teutón y volverlo a tener en enero, Pep fue consultado al respecto y volvió a cargar contra su representante Enzo Montepaone: “Esa es una pregunta para su bello agente...”.

Bajo el ala de Guardiola, el Diablito apenas dijo presente en tres partidos en siete meses (anotó un golazo de tiro libre en el Mundial de Clubes), por lo que no regresaría a tierras británicas para jugar sino que sería nuevamente cedido. Más allá de que para cualquier tratativa primero debería dejar la Bundesliga, en River esperan que llegue algún guiño más significativo. Se sabe que las ganas del chaqueño están, pero en Núñez precisan algo más formal para ponerse en contacto con el conjunto inglés.

