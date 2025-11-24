Uno Santa Fe | Ovación | Santiago Sosa

Santiago Sosa vuelve al once de Racing para un duelo clave ante River

Santiago Sosa será titular en Racing ante River por el Torneo Clausura, tras recibir el alta médica y quedar listo para un cruce decisivo en Avellaneda.

24 de noviembre 2025 · 18:01hs
Santiago Sosa regresará al mediocampo de Racing en el duelo frente a River por el Torno Clausura, después de recibir el alta y volver a estar disponible para Gustavo Costas. Su presencia aporta equilibrio y liderazgo en un partido que será determinante para las aspiraciones del equipo académico.

Un regreso esperado en el mediocampo

El volante disputará el encuentro con máscara protectora tras su fractura del hueso malar, pero el cuerpo técnico considera que su capacidad táctica sigue siendo indispensable. La idea de Costas es sostener el control en la mitad de la cancha desde los primeros minutos.

Ajustes y dudas en la formación

Juan Nardoni volverá al once inicial, mientras que la situación de Duván Vergara se definirá a último momento por un golpe en el tobillo. Santiago Sosa, por su parte, se perfila como el eje del equipo para enfrentar a un River que llega obligado a avanzar.

Cambios obligados en el fondo

La baja de Facundo Mura por sobrecarga muscular movió las piezas defensivas, dando lugar a Gastón Martirena en el lateral derecho. Racing buscará sostener la solidez que mostró en la mayor parte de sus últimos compromisos.

