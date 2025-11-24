Nico Paz lidera otra goleada del Como y enciende la Serie A

Nico Paz volvió a destacarse en la Serie A al marcar en la amplia victoria del Como ante el Torino, un triunfo que refuerza el gran momento del equipo lombardo.

Nico Paz fue protagonista en la sólida actuación del Como ante el Torino por la Serie A , aportando un gol que consolidó el dominio visitante. Su participación, junto con el despliegue colectivo, permitió que el equipo mantuviera un ritmo intenso y aprovechara cada desajuste defensivo del rival.

El conjunto dirigido por Cesc Fàbregas salió decidido a imponer condiciones desde el inicio, presionando alto y buscando transiciones rápidas. La precisión en los últimos metros marcó la diferencia y abrió espacios que los lombardos supieron capitalizar sin titubeos.

El aporte decisivo de las figuras: Nico Paz

Jesús Rodríguez y Jayden Addai fueron claves en la generación ofensiva, mientras que Nico Paz, con su definición tras revisión del VAR, aportó el cuarto tanto de una actuación colectiva demoledora. La concentración y el orden táctico sostuvieron al equipo incluso en los momentos de reacción local.

Como se afianza en la tabla

Con esta goleada, el COMO trepa posiciones y se mantiene firme en la zona alta del campeonato. El Torino, en cambio, vuelve a dejar puntos en casa y necesitará ajustes para recuperar regularidad en las próximas fechas.