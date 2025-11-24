Los Pumas dieron a conocer la gravedad de la lesión de Juan Cruz Mallía

El back cordobés de Los Pumas Juan Cruz Mallía abandonó el campo tras un impacto a destiempo en el partido con Inglaterra. Los estudios confirmaron una lesión

El j ugador de Los Pumas Juan Cruz Mallía sufrió una lesión post traumática del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, según se confirmó este lunes.

Mallía había tenido que dejar el encuentro que disputaba el equipo argentino frente a Inglaterra cuando salió de la cancha luego de recibir un fuerte tackle a destiempo de Tom Curry que lo dejó tendido en el césped.

El cordobés, una de las piezas claves del equipo dirigido por Felipe Contepomi, mostró visibles gestos de dolor y necesitó asistencia médica para retirarse.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la buena noticia acerca de la lesión es que no se detectó una rotura sino que se trata de una afectación compatible con un desgarro o esguince provocado por un golpe, un giro brusco o una detención repentina, algo frecuente en acciones de alto impacto como la que protagonizó ante el conjunto inglés.

La jugada que derivó en la lesión ocurrió a los 74 minutos, cuando el partido estaba 27-16 para Inglaterra. Mallía había ejecutado un gran kick cuando Curry llegó tarde y lo impactó de lleno, en una acción peligrosa que detuvo el desarrollo del encuentro y generó preocupación inmediata en todo el staff argentino. Pese a la dureza del golpe, el forward británico no fue amonestado por el árbitro.

La baja de Mallía condicionó el cierre del test y encendió interrogantes de cara a los próximos compromisos, ya que el back formado en el Jockey Club de Córdoba es uno de los jugadores más influyentes del plantel nacional. El cuerpo médico continuará evaluando su evolución para determinar los pasos a seguir en su recuperación.