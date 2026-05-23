La doble frustración que Unión sufrió en 10 días y que lo dejó con las manos vacías

En menos de dos semanas, Unión quedó eliminado del Torneo Apertura y de la Copa Argentina. Y en ambos encuentros, el equipo no estuvo a la altura de las circunstancias

La frase popular podría decir que Unión en la recta final de la competencia se quedó sin nafta. Y es que el Tate en pocos días dilapidó el semestre y los objetivos que tenía por cumplir.

En tan solo 10 días, quedó eliminado del Torneo Apertura y de la Copa Argentina, pero más allá de los resultados, lo preocupante resultó la forma en la que terminó cayendo.

El equipo casi que no compitió ante Belgrano y mucho menos frente a Independiente. Como si hubiese sentido el desgaste del final del Apertura y el partido consagratorio contra Independiente Rivadavia.

Unión se quedó sin energías y no mostró la intensidad que lo supo caracterizar. Además llegó a estos partidos, con jugadores al límite en lo físico y eso se notó.

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De hecho, para jugar con Independiente no pudo contar con dos titulares como Marcelo Estigarribia y Brahian Cuello. Y el equipo se resintió en el aspecto ofensivo.

La realidad indica que Unión en pocos días pasó de jugar su mejor partido, como lo fue ante Independiente Rivadavia, a disputar dos encuentros en donde fue claramente superado por su rival.

Así las cosas, el Tate cerró un semestre en donde mantuvo al hincha ilusionado, pero que luego de perder contra Independiente, surgió el desencanto, por una nueva frustración.