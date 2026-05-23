Uno Santa Fe | Unión | Unión

La doble frustración que Unión sufrió en 10 días y que lo dejó con las manos vacías

En menos de dos semanas, Unión quedó eliminado del Torneo Apertura y de la Copa Argentina. Y en ambos encuentros, el equipo no estuvo a la altura de las circunstancias

Ovación

Por Ovación

23 de mayo 2026 · 11:47hs
En 10 días

UNO Santa Fe | José Busiemi

En 10 días, Unión se quedó afuera en las dos competencias.

La frase popular podría decir que Unión en la recta final de la competencia se quedó sin nafta. Y es que el Tate en pocos días dilapidó el semestre y los objetivos que tenía por cumplir.

Unión se quedó con las manos vacías

En tan solo 10 días, quedó eliminado del Torneo Apertura y de la Copa Argentina, pero más allá de los resultados, lo preocupante resultó la forma en la que terminó cayendo.

El equipo casi que no compitió ante Belgrano y mucho menos frente a Independiente. Como si hubiese sentido el desgaste del final del Apertura y el partido consagratorio contra Independiente Rivadavia.

Unión se quedó sin energías y no mostró la intensidad que lo supo caracterizar. Además llegó a estos partidos, con jugadores al límite en lo físico y eso se notó.

LEER MÁS: Tarragona y el lamento de Unión: "Teníamos un equipo que podía dar más"

De hecho, para jugar con Independiente no pudo contar con dos titulares como Marcelo Estigarribia y Brahian Cuello. Y el equipo se resintió en el aspecto ofensivo.

La realidad indica que Unión en pocos días pasó de jugar su mejor partido, como lo fue ante Independiente Rivadavia, a disputar dos encuentros en donde fue claramente superado por su rival.

Así las cosas, el Tate cerró un semestre en donde mantuvo al hincha ilusionado, pero que luego de perder contra Independiente, surgió el desencanto, por una nueva frustración.

Unión días Independiente
Noticias relacionadas
pitton valoro el semestre de union: el grupo siempre respeto el escudo

Pittón valoró el semestre de Unión: "El grupo siempre respetó el escudo"

madelon, golpeado tras la eliminacion de union: necesito descansar la cabeza

Madelón, golpeado tras la eliminación de Unión: "Necesito descansar la cabeza"

Unión perdió con Independiente y quedó eliminado de la Copa Argentina.

Unión no tuvo reacción, rifó el partido y quedó eliminado de la Copa Argentina

el mensaje de los hinchas de union a diego milito en rosario por la deuda de nardoni

El mensaje de los hinchas de Unión a Diego Milito en Rosario por la deuda de Nardoni

Lo último

Etcheverry, Tirante y Trungelliti debutan en Roland Garros

Etcheverry, Tirante y Trungelliti debutan en Roland Garros

Medrán define el equipo y la duda en Colón está en el sector defensivo

Medrán define el equipo y la duda en Colón está en el sector defensivo

Gendarmería apresó a una mujer por el doble homicidio narco ocurrido el año pasado en barrio Barranquitas

Gendarmería apresó a una mujer por el doble homicidio narco ocurrido el año pasado en barrio Barranquitas

Último Momento
Etcheverry, Tirante y Trungelliti debutan en Roland Garros

Etcheverry, Tirante y Trungelliti debutan en Roland Garros

Medrán define el equipo y la duda en Colón está en el sector defensivo

Medrán define el equipo y la duda en Colón está en el sector defensivo

Gendarmería apresó a una mujer por el doble homicidio narco ocurrido el año pasado en barrio Barranquitas

Gendarmería apresó a una mujer por el doble homicidio narco ocurrido el año pasado en barrio Barranquitas

La doble frustración que Unión sufrió en 10 días y que lo dejó con las manos vacías

La doble frustración que Unión sufrió en 10 días y que lo dejó con las manos vacías

Sentidas palabras de Simeone acerca de la despedida de Guardiola en Manchester City

Sentidas palabras de Simeone acerca de la despedida de Guardiola en Manchester City

Ovación
Capibaras XV va por la clasificación ante Selknam

Capibaras XV va por la clasificación ante Selknam

Pampas ganó ante Cobras y clasificó a las semifinales

Pampas ganó ante Cobras y clasificó a las semifinales

Alarma en la Selección Argentina: Dibu Martínez sufrió una fractura en su mano

Alarma en la Selección Argentina: Dibu Martínez sufrió una fractura en su mano

Sábado de acción para Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá

Sábado de acción para Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá

Etcheverry, Tirante y Trungelliti debutan en Roland Garros

Etcheverry, Tirante y Trungelliti debutan en Roland Garros

Policiales
Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Llevaban más de tres kilos de cocaína en un auto junto a dos cadetes del ISeP y fueron detenidos por Gendarmería

Llevaban más de tres kilos de cocaína en un auto junto a dos cadetes del ISeP y fueron detenidos por Gendarmería

Escenario
Piti Fernandez en Santa Fe

Piti Fernandez en Santa Fe

Roxband llega a Santa Fe con su nuevo espectáculo Las canciones de Roxette como nunca lo escuchaste

Roxband llega a Santa Fe con su nuevo espectáculo "Las canciones de Roxette como nunca lo escuchaste"

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación