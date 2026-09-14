El equipo que se metió en la pelea por el título de Campeón de Liga

El título de Campeón de Liga, que se entrega para aquel que finalice primero en la tabla anual a fin de año, sumó un nuevo aspirante en los últimos días

El título de Campeón de Liga , que se entrega para aquel equipo que finalice primero en la tabla anual a fin de año, sumó un nuevo aspirante en los últimos días.

Se trata de Boca , que con Rodolfo Arruabarrena como director técnico acumula un invicto de 12 partidos si se tienen en cuenta todas las competencias que disputa el Xeneize este semestre (Torneo Clausura, Copa Argentina y Copa Sudamericana) y empieza a meter presión en la tabla anual.

En la novena fecha del Torneo Clausura, Boca jugó con un equipo alternativo y se floreó ante Central Córdoba de Santiago del Estero, rival al que goleó 3-1. De esta manera, llegó a los 44 puntos en la tabla anual y se ilusiona con dar pelea hasta el final, aunque tiene poco margen de error.

El líder en esta tabla es Independiente Rivadavia de Mendoza, que en la novena fecha le ganó 4-3 en condición de local a Aldosivi de Mar del Plata para llegar a los 48 puntos y superar por solo uno a Argentinos Juniors, que empató 1-1 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata.

El podio lo cierra Vélez, que acumula cinco empates consecutivos en el campeonato local y tiene 45 puntos en la anual.

Por debajo de Boca, con 43 unidades, está Rosario Central, mientras que más abajo figuran River y Gimnasia y Esgrima La Plata, con 42 cada uno, y Estudiantes de La Plata con 41.

En la próxima fecha, Boca tendrá una visita clave ante San Lorenzo, un equipo que históricamente lo complicó, en la que podría ser una oportunidad de oro para terminar de prenderse en la pelea por el título de campeón de liga, que es uno de los tantos que entrega el fútbol argentino.