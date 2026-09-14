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Jorge Solís volvió a encender Festram con una victoria ante Quiroga

En el festival de boxeo organizado por el gimnasio Willie Pep, el santafesino Jorge el Loco Solís derrotó por puntos a Quiroga de San Justo y cosechó el quinto triunfo en el campo rentado

Ovación

Por Ovación

14 de septiembre 2026 · 10:49hs
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Jorge el Loco Solís fue el gran ganador en el festival realizado en Festram.

Jorge el Loco Solís fue el gran ganador en el festival realizado en Festram.

En una noche con un combate de alto calibre, en la sede de Festram, que es la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales, en avenida Gobernador Freyre 1635, se llevó a cabo con éxito una nueva edición del tradicional festival boxístico que organiza periódicamente el gimnasio Willie Pep. El mismo comprendió un combate profesional de fondo y once peleas entre púgiles amateurs que representan a gimnasios y escuelas de boxeo de la ciudad de Santa Fe, como así también de localidades vecinas, como San José del Rincón y Esperanza.

Como broche de oro de la reunión hubo un combate de carácter profesional, el mismo concretado en categoría mediano y a cuatro rounds. La presentación del exponente del gimnasio Willie Pep, Jorge Solís, cosechó su quinta victoria en el campo rentado, frente a un muy duro rival, que opuso resistencia, pero que pudo doblegar en las tarjetas. El Loco acusó en la balanza 69.200kg, mientras que su ocasional rival del Portón del Norte lo hizo con 70.200.

Willie Pep tuvo su velada en Festram

En el enfrentamiento estelar de la velada, en división welter, se presentó otro de los exponentes del gimnasio Willie Pep, Jorge Solís de 27 años, que superó en fallo dividido a Claudio Quiroga de la ciudad de San Justo. El pleito contó con la supervisión de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe, tuvo a José Luis Baisetto como responsable de fiscalizar. En las tarjetas, Arzeno Torcuato dio 39-37, Darío Gómez 38-38 y Matías Spini 39-37 para el local. El árbitro de la pelea ganada por el Loco Solís fue Adrián Maganini.

En cuanto a los combates amateurs, los mismos tuvieron como árbitros a Matías Spini y Ramón Centurión, mientras que los jueces fueron Darío Gómez, Adrián Maganini, Torcuarto Arzeno y Celeste Blanco. Como cronometrista actuó Beatríz Perassi y el doctor Sergio Ramseyer fue el médico actuante. El primer combate quedó para Leonardo Alviso del Peri Boxing Club al superar por puntos a Federico Palavecino del gimnasio Upper y Mariano Pérez de Cañada Rosquín venció a Benjamín Santoro del Thunder Box.

Por su parte, Benjamín Lencina del Olimboxing, entrenado por Walter Zoccola y Osvaldo Salami, derrotó por puntos a Luciano Vera del Olimboxing, Joaquín Chelini del Willie Pep hizo lo propio con Agustín Pittari del Thunder Box y Brian Torres del Boxing Trainning Center de Santa Fe doblegó por abandono de Franco Troncoso del Willie Pep.

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El santafesino Solís junto a su equipo de trabajo del gimnasio Willie Pep y su entrenador Nacho Doldán.

Además, Franco Ramirez del gimnasio Willie Pep entrenado por Nacho Doldán se impuso por puntos a Máximo Martínez del Establo Box, Malena Fernández del Jab hizo lo propio con Matara Villafañe del Toledo Boxing de Esperanza, Nahuel Aguilar del Toledo Box derrotó por puntos a Camilo Ojeda del Willie Pep, Keving Fernández del Willie Pep a Martín González del Toledo Box y Bruno Encina del Willie Pep por puntos a Fabián Viña del Olimboxing de Santa Fe.

Liverpool de Santa Fe convoca a un gran festival

El próximo viernes 18 de septiembre se realizará un festival de boxeo amateur con 14 combates organizado por el promotor y entrenador Orlando Azcurra del gimnasio Parque Garay. El evento se llevará a cabo en el Club Liverpool ubicado en Ruperto Godoy 1850, y cuyas anticipadas se pueden adquirir al teléfono 3424353747. Vale destacar que en la oportunidad peleará Martín Leguizamón del gimnasio Parque Garay con Agustín Bolgiani del gimnasio King Box. También se presentará Virginia Lugo del Uppe ante Yoana Aguilar del Maquinita Boxing Gym, Francisco David Contreras del Mansilla Robledo ante Franco Ojeda del Chino Box, y Juan Rodríguez del parque Garay ante Gabriel Xamo.

El Roque Otrino tendrá una velada con aficionados

El próximo sábado 26 de septiembre a partir de las 21 se desarrollará un gran festival de boxeo en el gimnasio Roque Otrino del Club Atlético Colón organizado por el DT y promotor Carlos Lemos, hijo del legendario José Lino Lemos, y diez combates entre púgiles aficionados, todo bajo la supervisión de la Asociación de box de la provincia de Santa Fe. En el fondo, Jonathan Chiquito Vergara del Club Colón, séptimo en el ranking argentino peso pesado, se medirán con Esteban Ringo Juárez, décimo en el escalafón nacional de Buenos Aires a seis rounds.

Por su parte, se producirá el debut como profesional del Colo Esteban Ferrero del gimnasio Olimboxing de Osvaldo Salami y Walter Zoccola frente a Pablo el Mexicanito Rodríguez del Chino Box, quien también hará su presentación como rentado, a cuatro rounds y en peso pluma. Se ha dispuesto un buen servicio de buffet, consiguiendo las entradas anticipadas en el 3425034425.

Solís Festram Willie Pep
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