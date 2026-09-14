Juegos Suramericanos: la convocatoria superó las expectativas y la organización enfrenta el desafío de "sostener la calidad del servicio"

La ceremonia inaugural reunió a 250.000 personas en el Monumento a la Bandera y fue seguida por más de un millón de espectadores al sumar las transmisiones de televisión y streaming. Además, la organización destacó la masiva convocatoria en las competencias de Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Más de un millón de personas siguieron la apertura de los Juegos Suramericanos: "El desafío es sostener la calidad del servicio"

El gobernador Maximiliano Pullaro realizó este lunes en Rosario un primer balance de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y destacó la respuesta del público desde el comienzo de la competencia, que tiene como sedes a Rosario, Santa Fe y Rafaela.

El dato más fuerte estuvo en la ceremonia inaugural, realizada el sábado en el Monumento Nacional a la Bandera , donde se concentraron unas 250.000 personas . Según informó Pullaro, al sumar las transmisiones televisivas y las plataformas de streaming, más de un millón de personas de todo el mundo siguieron el espectáculo .

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“Superó el millón de personas que pudieron ver esta ceremonia tan cuidada, tan trabajada, y que con tantas ilusiones quisimos mostrar al mundo lo bueno que tiene la provincia: los pueblos originarios, la inmigración, la industrialización, la producción agropecuaria y la capacidad de construir un futuro común a través del deporte”, afirmó el gobernador durante una conferencia prensa realizada en el Predio Ferial Parque Independencia.

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La ceremonia combinó deporte, música, teatro y danza y marcó el comienzo formal de una competencia que se extenderá hasta el 26 de septiembre.

Pullaro también destacó la convocatoria que tuvieron las competencias en las tres ciudades sede. “Supera nuestras expectativas”, señaló al referirse a la respuesta del público. Según detalló, en algunos casos se registraron filas virtuales de hasta 1.200 personas para conseguir un lugar, por lo que fue necesario ordenar los ingresos mediante controles.

“Esperamos que durante los próximos días el público en general, los estudiantes y los trabajadores puedan disfrutar y ser felices, porque dejamos todo para vivir este evento que tanto nos merecemos”, sostuvo.

Seguridad e impacto económico

Durante la conferencia también se hizo referencia al operativo de seguridad desplegado durante la ceremonia inaugural. Federico Angelini, vocero de los Juegos en Rosario, destacó el comportamiento de los rosarinos, visitantes y fuerzas de seguridad y señaló que se realizaron allanamientos, patrullajes y operativos preventivos con binomios policiales en distintos puntos de la ciudad.

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Angelini indicó además que, por decisión del Gobierno provincial, se intervino para evitar que los cuidacoches informales molestaran a quienes asistieron a los eventos. En ese marco, informó que hubo 25 aprehensiones, cuyos involucrados quedaron a disposición de la Justicia.

“La decisión es que nadie empañe el esfuerzo que hicieron todos los santafesinos para realizar estos Juegos Suramericanos y dar vuelta de página respecto de cómo se conocía, lamentablemente, a la ciudad de Rosario en los últimos años”, sostuvo.

En cuanto al impacto económico, el diputado provincial Joaquín Blanco afirmó que los Juegos Suramericanos tendrán un impacto estimado de más de 150.000 millones de pesos para Rosario y podrían generar alrededor de 16.500 puestos de trabajo vinculados con la inversión y el desarrollo del evento.

Por su parte, el subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Rosario y director de los Juegos, Diego Sebben, aseguró que “nunca en la historia de los Juegos Suramericanos hubo la cantidad de gente que participó en una ceremonia de apertura” y remarcó que tampoco existen antecedentes de estadios colmados desde el primer día de competencia.

Además, anticipó el inicio de visitas guiadas para más de 2.000 escuelas, que alcanzarán a más de 150.000 estudiantes solo en Rosario.

“El desafío es sostener la calidad de servicio que nos propusimos”, concluyó Sebben.