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El escolta Real Madrid recibe al Girona, en el inicio de la fecha 31 de LaLiga de España

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa, que recibirá al Girona, está a siete puntos del líder, que es el Barcelona, en la Liga de España.

Ovación

Por Ovación

10 de abril 2026 · 07:33hs
El escolta Real Madrid recibe al Girona, en el inicio de la fecha 31 de LaLiga de España

El Real Madrid recibirá este viernes al Girona, en un encuentro que marcará el inicio de la fecha 31 de LaLiga de España, donde el conjunto “Merengue” marcha segundo.

El partido, que está programado para las 16 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Estadio Bernabéu y se podrá ver a través de ESPN 2 y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el español Francisco Maeso.

El Real Madrid, que es dirigido por el español Álvaro Arbeloa, llega a este encuentro luego del duro golpe sufrido en la ida de los cuartos de final de la Champions League, donde cayó 2-1 como local frente al Bayern Múnich de Alemania.

Es por esta razón que muy probablemente Arbeloa opte por poner una formación con jugadores que suelen ser suplentes, con el objetivo de que los titulares lleguen descansados al trascendental encuentro de vuelta en Alemania.

En lo que respecta a su andar en LaLiga, el equipo de la capital española está segundo con 69 puntos, a siete unidades del líder, que es el Barcelona y que se encamina hacia el bicampeonato.

En la última fecha, el equipo más ganador tanto de Europa como de España cayó 2-1 frente al Mallorca en condición de visitante.

La fecha continuará este sábado, en una jornada donde se destaca el partido entre Barcelona y Espanyol, que se disputará a partir de las 13:30 en el renovado Camp Nou.

El Barcelona, que es dirigido por el alemán Hansi Flick, ganó los últimos seis partidos que disputó en LaLiga, aunque llega golpeado a este partido luego de su derrota en la ida de los cuartos de final de la Champions League ante el Atlético Madrid.

El cronograma de la fecha 31 de La Liga de España

Viernes 10/4:

  • Real Madrid - Girona a las 16

Sábado 11/4:

  • Real Sociedad - Alavés a las 9
  • Elche - Valencia a las 11:15
  • Barcelona - Espanyol a las 13:30
  • Sevilla - Atlético Madrid a las 16

Domingo 12/4:

  • Osasuna - Betis a las 9
  • Mallorca - Rayo Vallecano a las 11:15
  • Celta de Vigo - Real Oviedo a las 13:30
  • Athletic de Bilbao - Villarreal a las 16

Lunes 13/4:

  • Levante - Getafe a las 16
Real Madrid Girona Barcelona
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