El fuerte cruce entre Ruggeri y La Volpe

Los campeones mundiales con el seleccionado argentino, Oscar Ruggeri y Ricardo La Volpe, tuvieron un fuerte cruce este lunes en el programa 90 minutos de fútbol (se emite por Fox Sports) al comparar los equipos que ganaron el título en México 1986 y en Argentina 1978.

"La diferencia es abismal, en el '78 había trabajo en conjunto, éramos más equipo. En el '86 era Maradona", soltó fiel a su estilo el arquero que fue suplente en el equipo que dirigía César Luis Menotti. A lo que Ruggeri (era defensor en el elenco de Carlos Bilardo) contestó: "Primero me dijiste que el fútbol no son individualidades y ahora me decís que era Maradona solo, me hacés cagar de risa".

FOX Sports Argentina on Twitter "SIN MARADONA, LA SELECCIÓN DEL 86 NO EXISTÍA"#90MinutosFOX | La Volpe opinó sobre el equipo campeón del mundo en el Mundial de México. pic.twitter.com/m8oDo3932r — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 11, 2020

Luego el Cabezón redobló la apuesta: "En el '82 eran la base del '78 y Maradona, ¿por qué no fueron campeones".

La Volpe respondió: "En el '82 fuimos sin saber cómo jugaba el resto del mundo, teníamos un sistema caducado. Cuando ustedes llegaron a México se dieron cuenta que tenían que jugar de otra manera y Bilardo fue inteligente en cambiar sobre la marcha".

Y así se hizo un ida y vuelta imperdible entre dos pesos pesados.



Fuente: UNO Mendoza