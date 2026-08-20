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Colón presentaría dos variantes para visitar a San Miguel

El entrenador sabalero Iván Delfino tendría pensado disponer de dos modificaciones para el encuentro de este sábado ante el Trueno Verde

Ovación

Por Ovación

20 de agosto 2026 · 09:41hs
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Federico Lértora y Alan Bonansea tienen chances de volver al equipo titular.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Federico Lértora y Alan Bonansea tienen chances de volver al equipo titular.

Si bien resta el entrenamiento de este jueves, el DT de Colón Iván Delfino tendría decidido realizar dos variantes para visitar este sábado a San Miguel.

Colón tendría dos cambios para visitar a San Miguel

Y es que el capitán sabalero Federico Lértora se recuperó de la tendinitis rotuliana que venía arrastrando y de esta manera vuelve a estar a disposición del entrenador.

Por ese motivo, Delfino lo incluiría en la formación titular y el que saldría del equipo sería Matías Muñoz, quien viene de marcar un gol ante Patronato y de jugar un aceptable partido.

Mientras que la segunda variante sería el retorno de Alan Bonansea, recuperado del esguince que sufrió en su rodilla. Y el que perdería su lugar dentro de la formación titular es Leandro Garate.

LEER MÁS: El plan de Colón para visitar a San Miguel: viaje, recuperación y dos buenas noticias

En el caso de Bonansea, el jugador la semana pasada había comenzado a entrenar a la par de sus compañeros, pero el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo y darle una semana más de trabajo antes de su retorno.

De esta manera y más allá de las especulaciones que surgieron luego de su prematura salida, es factible que Leandro Allende conserve su lugar como carrilero por izquierda.

Así las cosas, la probable formación sería con: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Facundo Castet; Julián Marcioni, Federico Lértora, Agustín Toledo, Leandro Allende; Ignacio Lago y Alan Bonansea.

Colón San Miguel variantes
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