Colón presentaría dos variantes para visitar a San Miguel

El entrenador sabalero Iván Delfino tendría pensado disponer de dos modificaciones para el encuentro de este sábado ante el Trueno Verde

Si bien resta el entrenamiento de este jueves, el DT de Colón Iván Delfino tendría decidido realizar dos variantes para visitar este sábado a San Miguel.

Y es que el capitán sabalero Federico Lértora se recuperó de la tendinitis rotuliana que venía arrastrando y de esta manera vuelve a estar a disposición del entrenador.

Por ese motivo, Delfino lo incluiría en la formación titular y el que saldría del equipo sería Matías Muñoz, quien viene de marcar un gol ante Patronato y de jugar un aceptable partido.

Mientras que la segunda variante sería el retorno de Alan Bonansea, recuperado del esguince que sufrió en su rodilla. Y el que perdería su lugar dentro de la formación titular es Leandro Garate.

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En el caso de Bonansea, el jugador la semana pasada había comenzado a entrenar a la par de sus compañeros, pero el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo y darle una semana más de trabajo antes de su retorno.

De esta manera y más allá de las especulaciones que surgieron luego de su prematura salida, es factible que Leandro Allende conserve su lugar como carrilero por izquierda.

Así las cosas, la probable formación sería con: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Facundo Castet; Julián Marcioni, Federico Lértora, Agustín Toledo, Leandro Allende; Ignacio Lago y Alan Bonansea.