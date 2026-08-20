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San Justo: hallaron cabellos en las manos del nene de 6 años y analizan si se resistió antes de morir

Un médico que revisó el cuerpo encontró cabellos largos en las manos del menor. El hallazgo será clave para determinar qué ocurrió y quién estuvo involucrado. Se aguarda el resultado de la necropsia

Juan Trento

Por Juan Trento

20 de agosto 2026 · 10:38hs
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San Justo: hallaron cabellos en las manos del nene de 6 años y analizan si se resistió antes de morir

La conmoción por la muerte de un nene de seis años en San Justo durante la tarde del miércoles derivó en una investigación policial y judicial que busca determinar qué ocurrió dentro de la vivienda donde fue encontrado el menor.

En una primera instancia, la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de San Justo, Daniela Montegrosso, dispuso la privación preventiva de la libertad de la madre del niño, mientras se intentan esclarecer distintos aspectos del caso. La mujer fue quien tenía al menor en brazos cuando llegó la Policía.

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El hallazgo de los cabellos

La muerte del menor fue constatada por un médico del Samco de San Justo, quien realizó una primera revisión del cuerpo. Durante ese procedimiento, detectó una particularidad que luego adquirió relevancia para la investigación: cabellos largos en una de las manos del niño.

Ante este hallazgo, la fiscal Montegrosso dispuso que el cuerpo fuera trasladado para realizar la correspondiente necropsia, además de los estudios forenses destinados a establecer con precisión las circunstancias y la mecánica de la muerte.

Un indicio bajo análisis

El hallazgo de cabellos en las manos del menor es considerado por los investigadores como un indicio que podría ser compatible con una situación de resistencia o forcejeo. Sin embargo, será necesario aguardar los resultados de los estudios forenses para determinar su verdadero alcance.

Los cabellos serán sometidos a análisis y, eventualmente, podrán ser comparados con muestras de las personas vinculadas con la investigación. De esta manera, los investigadores buscan establecer si hubo un forcejeo y quién pudo haber estado en contacto con el niño antes de su muerte.

Por el momento, la investigación continúa bajo la dirección de la fiscal Daniela Montegrosso, mientras se aguardan los resultados de la necropsia y de las pericias forenses que permitirán avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido.

• LEER MÁS: Conmoción en la ciudad de San Justo: hallaron muerto a un nene de 6 años en brazos de su madre, que quedó aprehendida

San Justo manos nene Resistencia muerte
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