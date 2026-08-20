Este jueves por la tarde en Mar del Plata, el plantel de Unión llevará adelante el último entrenamiento y Leonardo Madelón terminará por definir la formación que jugará ante Aldosivi.
Cuatro cambios en Unión: tres obligados y el restante por cuestiones futbolísticas
Para visitar este viernes a Aldosivi, el entrenador de Unión Leonardo Madelón dispondrá de un póker de modificaciones
Por Ovación
Los cuatro cambios para visitar a Aldosivi
En principio y de no mediar inconvenientes, el entrenador rojiblanco dispondrá de cuatro modificaciones en relación al último partido ante San Lorenzo.
Aunque tres de ellas serán obligadas, debido a las lesiones que sufrieron en el cotejo ante el Ciclón Lautaro Vargas, Joaquín Mosqueira e Ignacio Malcorra.
Por su parte, la cuarta modificación obedece a cuestiones futbolísticas. Por ese motivo, Lucas Ayala retornará a la formación titular en lugar de Bruno Pittón.
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Los otros tres cambios serán los ingresos de Juan de Dios Pintado en lugar de Vargas, Emilio Giaccone reemplazará a Mosqueira y Mauro Luna Diale hará lo propio por Malcorra.
Así las cosas, la única línea que no sufrirá modificaciones es el ataque, dado que el entrenador ratifica a Marcelo Estigarribia para acompañar a Cristian Tarragona.
La formación rojiblanca será con: Matías Mansilla; Juan de Dios Pintado, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Emilio Giaccone, Lucas Menossi, Mauro Luna Diale; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.