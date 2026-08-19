Barcelona ganó el Trofeo Joan Gamper y Rodri fue recibido con una gran ovación en el Camp Nou

El equipo de Hansi Flick venció 2-1 a Al Ahly de Egipto y se quedó con el tradicional trofeo. Rodri tuvo una cálida bienvenida ante 50 mil hinchas.

Barcelona cerró su pretemporada con una victoria por 2-1 ante Al Ahly de Egipto y se quedó con el tradicional Trofeo Joan Gamper. El encuentro sirvió además para presentar al plantel que afrontará la temporada 2026/27, con una atención especial sobre Rodri, flamante refuerzo del conjunto catalán. El mediocampista español recibió una ovación de los hinchas presentes en el estadio.

Rodri recibió una ovación en su llegada

El mediocampista español ingresó al campo de juego con la camiseta número 16 y fue recibido por los 50 mil hinchas que asistieron al Camp Nou. Las tribunas lo ovacionaron al unísono y el futbolista respondió levantando su brazo derecho para saludar a los presentes.

El recibimiento se completó cuando desde las tribunas comenzó a escucharse el cántico “Rodri, Rodri, Rodri”, en una muestra de entusiasmo por la llegada del nuevo futbolista del conjunto catalán.

Barcelona concretó la incorporación del volante por aproximadamente 60 millones de euros fijos, además de otros 11 millones sujetos al cumplimiento de determinados objetivos. El ganador del Balón de Oro 2024 y reciente campeón del mundo con España firmó contrato hasta mediados de 2030.

Aunque todavía espera por su presentación oficial, Rodri podría tener su estreno ante los hinchas en un partido oficial el próximo domingo 23, cuando Barcelona enfrente a Elche por La Liga.

Barcelona cerró la pretemporada con un triunfo

En el plano futbolístico, Barcelona se impuso 2-1 en un partido que tuvo emociones durante los dos tiempos. El conjunto dirigido por Hansi Flick abrió el marcador a los 29 minutos de la primera etapa por intermedio de Hamza Abderlkarim, quien aprovechó su oportunidad y además cumplió con la denominada ley del ex.

Antes del descanso, Rafinha amplió la ventaja desde el punto penal y estableció el 2-0 para el equipo catalán. Sin embargo, Al Ahly no bajó los brazos y consiguió descontar durante el complemento gracias a Zizo.

El conjunto egipcio quedó a tiro del empate, aunque finalmente no logró alcanzar la igualdad. Sobre el cierre del encuentro, Anthony Gordon tuvo la posibilidad de aumentar la diferencia desde el punto penal, pero falló su ejecución.

Con la victoria, Barcelona se quedó con el Trofeo Joan Gamper, tradicional certamen que se disputa desde 1966 en homenaje al fundador del club, y cerró una pretemporada positiva antes del comienzo de la competencia oficial.