Se solicita información sobre el paradero de Ivana Melania Arduvino

La Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe solicita cualquier información sobre el paradero de Ivana Melania Arduvino, de 35 años de edad, quien habría sido visto por última vez a fines de enero del corriente año en la ciudad de Santa Fe.
Tiene 35 años y habría sido visto por última vez a fines del pasado mes de enero en la ciudad de Santa Fe.
Ivana es de tez trigueña, contextura robusta, 1,60 metros de estatura, cabello color castaño y ojos color marrón. Posee una cicatriz de cesárea. En su espalda tiene un tatuaje del Gauchito Gil y otro de una oración; en su pierna derecha, el nombre “Tatiana”; y en el brazo derecho, un rosario.
En su búsqueda intervienen la Seccional 24 U.R.I y la Fiscalía Regional I.
Se solicita la más amplia colaboración de toda la ciudadanía a los fines de recabar información que aporte a la búsqueda.
Ante cualquier dato contactarse con la Secretaría de Derechos Humanos en Mendoza 3443 -Santa Fe-, o en Santa Fe 1950 1° piso, ala Dorrego -Rosario-; al correo electrónico [email protected] y/o [email protected]; o a los teléfonos 3425357756, 3425060007 o al 911.