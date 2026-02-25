Pullaro presentó la modernización del Autódromo Ciudad de Rafaela y anunció el regreso del TC a Santa Fe

Maximiliano Pullaro presentó el plan de obras financiado con un esquema público-privado en Santa Fe, para que el TC regrese este año al histórico circuito oval

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, presentó el plan de modernización del Autódromo Ciudad de Rafaela

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , presentó este martes un plan de modernización del Autódromo Ciudad de Rafaela con el objetivo de garantizar el retorno del Turismo Carretera a esa ciudad en el 2026, al ejecutar las obras necesarias para que el histórico circuito vuelva a ser sede del Turismo Carretera.

El acuerdo tripartito celebrado entre el Gobierno de Santa Fe, la Municipalidad de Rafaela y el Club Atlético de Rafaela, con el acompañamiento de inversores privados, apunta a ejecutar las obras necesarias para que el histórico circuito vuelva a ser sede del Turismo Carretera y se consolide como emblema deportivo, turístico y productivo de la región.

“Vuelve el Turismo Carretera a Rafaela, vuelve el Turismo Carretera a la provincia”, anunció Pullaro al presentar las obras, al tiempo que aseguró: “Estamos convencidos que la provincia que queremos sale adelante si los santafesinos trabajamos juntos por objetivos superadores”.

autódromo Rafaela Maximiliano Pullaro gobernador Santa Fe1

El gobernador destacó la importancia de los trabajos, para los cuales “el Gobierno Provincial hace un aporte inconmensurable”, con el objetivo de que “haya movimiento económico, vuelva el turismo y así conseguir que Santa Fe sea el lugar donde las personas de todo el país disfruten”.

De la actividad en el Autódromo Ciudad de Rafaela participaron el intendente de Rafaela, Leonardo Viotti; el presidente del Consejo Directivo del Club Atlético de Rafaela, Francisco Paravano; el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo; y la secretaria de Turismo de la provincia, Marcela Aeberhard.

Identidad de la región y la provincia de Santa Fe

Para el intendente Leonardo Viotti: “Hablar del TC es referirnos al pasado, al presente y al futuro, porque el deporte es parte de la identidad de la ciudad”. Subrayó que a Rafaela la identifican “por su fuerza industrial y por el Óvalo”, por lo que consideró que las obras “van a quedar para las próximas generaciones para consolidar a la ciudad como deportiva, de eventos y turismo que impulsará la economía y el trabajo”.

autódromo Rafaela Maximiliano Pullaro gobernador Santa Fe2

El senador Alcides Calvo resaltó que el Autódromo Ciudad de Rafaela “marca la identidad de la región y la provincia, siendo uno de los circuitos conocidos a nivel nacional que marca la historia automovilística”, y destacó la labor “público-privada con la fuerte apuesta en lo deportivo, lo social y la obra pública”.

En tanto, el presidente del Consejo Directivo del Club Atlético Rafaela, Francisco Paravano, aseguró: "Con la obra estamos volviendo a traer a la ciudad el Turismo Carretera, lo que hace realidad el sueño que teníamos, mostrando que el autódromo está en marcha y es pionero en la ciudad trayendo el automovilismo a la región”.

Detalles del plan de modernización del autódromo de Rafaela

La intervención –que se ejecutará mediante una inversión público-privada– surge de un plan requerido por la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC) y se materializa a partir de un acuerdo entre las partes interesadas en que la ciudad recupere la histórica prueba.

autódromo Rafaela Maximiliano Pullaro gobernador Santa Fe3

En una primera etapa, la Secretaría de Infraestructura, Servicios y Ambiente municipal ya ejecutó tareas de movimiento de suelo y desmonte que habilitan al club a construir el contrapiso de hormigón exigido por la ACTC para un nuevo playón de boxes. Esta obra es considerada clave para mejorar la operatividad de los equipos y elevar los estándares del circuito.

El plan contempla además intervenciones complementarias en materia de seguridad y funcionalidad del predio: la construcción de un sector de salud, la adecuación de accesos, la ampliación de áreas operativas, mejoras en sectores destinados a prensa y equipos, y refacciones generales en la infraestructura del autódromo.

Las autoridades provinciales remarcan que este esquema de cooperación público-privada busca recuperar a Rafaela como plaza estable del TC, luego de que la categoría no compitió allí en 2025.