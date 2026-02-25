Uno Santa Fe | Información General | salarios

Los salarios de empleadas domésticas tendrán 1,5% de aumento en febrero y marzo y bonos

Los salarios de empleadas domésticas suben en el mes de febrero y además deberán pagarse sumas fijas

25 de febrero 2026 · 09:47hs
Los salarios de empleadas domésticas tendrán 1,5% de aumento en febrero y marzo y bonos

Gemini IA
Los salarios de empleadas domésticas tendrán un aumento en febrero y marzo

ChatGPT

Los salarios de empleadas domésticas tendrán un aumento en febrero y marzo

Los salarios de empleadas domésticas suben 1,5% en el mes de febrero y además deberán pagarse sumas fijas de $8.000, $11.500 o $20.000, según la cantidad de horas trabajadas semanalmente. En marzo se adicionará otro aumento de 1,5% y volverán a pagarse los bonos consignados.

La novedad fue comunicada ayer por el Ministerio de Capital Humano y por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), luego de la reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que había sido convocada oficialmente a mediados de este mismo mes.

Por febrero y para el segmento de tareas generales (quinta categoría), el valor mínimo de la hora con retiro es de $3.298,88, aproximadamente, en tanto que el ingreso horario en la modalidad sin retiro queda en alrededor de $3.546,66. Las cifras, en rigor, aún no fueron oficializadas (las consignadas fueron calculadas según las vigentes hasta el mes pasado).

Los valores básicos a pagar por jornada completa son de $404.703,97 y $448.433,64 según se trate de trabajo con o sin retiro del hogar. Al sumarse el monto acordado de $20.000 como “no remunerativo”, los valores serán de $424.702,97 y $468.433,64 (la suba efectiva es de 6,5% y de 6%, en cada caso).

Los importes de los bonos

Las sumas adicionales a pagar por los empleadores serán de $8.000 si el trabajo se desarrolla en menos de 12 horas a la semana; $11.500 si las tareas insumen entre 12 y 16 horas semanales, y $20.000 por jornadas de más de 16 horas a la semana.

En marzo también regirán esos adicionales, en tanto que los salarios tendrán otro reajuste de 1,5%. En la categoría de tareas generales, los valores horarios serán ese mes de $3.348,37 (con retiro) y de $3.599,86 (sin retiro), en tanto que el salario mensual llegará a $410.773,52 (con retiro) y a $455.160,14 (sin retiro). Con el extra de $20.000, estas últimas cifras serán de $430.773,52 y $475.160,14.

Salarios, aportes y contribuciones

Con los vencimientos de este mes, por otra parte, se aplicó un incremento de 14,29% en los montos que se abonan para la obra social y para el sistema jubilatorio.

Por quienes trabajan en jornadas semanales de 16 horas o más, los importes son los siguientes:

  • Aporte a la obra social: $21.990,11. Ese el mismo importe que pagan los monotributistas de las categorías A, B y C.
  • Contribución previsional: la cifra es tan solo simbólica, de $1.821,88 y revela el carácter casi totalmente subsidiado del subsistema.
  • Pago a la ART: $13.283,96; en este caso el reajuste es de 0,61%. El monto tiene dos componentes: uno definido en función de los salarios de cada mes y otro que establece la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y que se destina al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales (este mes es de $1.602).

Importe total: $37.095,95, lo que implica una variación de 8,99% respecto de lo abonado el mes pasado.

Para esos casos de jornadas más reducidas, los importes quedaron de la siguiente manera:

  • Aporte a la obra social: por menos de 12 horas semanales, $1.784,27; por jornada de entre 12 y 16 horas por semana, $3.306,32.
  • Contribución al régimen previsional: por menos de 12 horas semanales, $624,67; por jornada de entre 12 y 16 horas por semana, $1.249,06.
  • Pago a la ART: por menos de 12 horas semanales, $6.332,84; por jornada de entre 12 y 16 horas por semana, $9.171,70.

Importe total: $8.741,78 por quienes trabajan menos de 12 horas por semana, y $13.727,08 por quienes suman entre 12 y 16 horas semanales. Son subas de 4,6% y de 5%, respectivamente, y son más bajas que en el caso de la jornada más extensa, porque en estos casos hay mayor peso del ítem de riesgos del trabajo.

salarios empleadas domésticas febrero marzo bonos
Noticias relacionadas
Senasa tomará medidas ante un caso detectado de gripe aviar

Gripe aviar: el Senasa suspendió temporalmente la exportaciones tras un brote en provincia de Buenos Aires

Horóscopo Piscis

Horóscopo: predicciones signo por signo

La morosidad avanza en las familias y los créditos se sacan para consumos básicos

El precio del salvavidas: cuando la morosidad acecha al crédito y afecta a uno de cada cuatro deudores

anses: cronograma de pagos de marzo, aumento y detalles de cobro

Ansés: cronograma de pagos de marzo, aumento y detalles de cobro

Lo último

La reforma laboral es regresiva y expone a los trabajadores a una mayor desigualdad

La reforma laboral es regresiva y expone a los trabajadores a una mayor desigualdad

Alerta roja en Unión: la inhibición inesperada de FIFA por José Ángulo

Alerta roja en Unión: la inhibición inesperada de FIFA por José Ángulo

Martín Menem dijo que la diputada santafesina Florencia Carignano se la tiene que comer y no desenchufar los micrófonos

Martín Menem dijo que la diputada santafesina Florencia Carignano "se la tiene que comer" y no desenchufar los micrófonos

Último Momento
La reforma laboral es regresiva y expone a los trabajadores a una mayor desigualdad

La reforma laboral es regresiva y expone a los trabajadores a una mayor desigualdad

Alerta roja en Unión: la inhibición inesperada de FIFA por José Ángulo

Alerta roja en Unión: la inhibición inesperada de FIFA por José Ángulo

Martín Menem dijo que la diputada santafesina Florencia Carignano se la tiene que comer y no desenchufar los micrófonos

Martín Menem dijo que la diputada santafesina Florencia Carignano "se la tiene que comer" y no desenchufar los micrófonos

Madelón mete mano en el equipo y Unión tendrá un cambio para jugar ante Sarmiento

Madelón mete mano en el equipo y Unión tendrá un cambio para jugar ante Sarmiento

Marcelo Gallardo pidió no ser homenajeado en su despedida de River

Marcelo Gallardo pidió no ser homenajeado en su despedida de River

Ovación
Finalizó la fase de grupos en la Liga Nacional Femenina en Mendoza

Finalizó la fase de grupos en la Liga Nacional Femenina en Mendoza

Capibaras XV ya puso el foco en el choque frente a Cobras

Capibaras XV ya puso el foco en el choque frente a Cobras

El gobernador Pullaro presentó la modernización del autódromo de Rafaela

El gobernador Pullaro presentó la modernización del autódromo de Rafaela

El Torneo Dos Orillas de hockey se pondrá en marcha el 14 de marzo

El Torneo Dos Orillas de hockey se pondrá en marcha el 14 de marzo

Marcelo Gallardo pidió no ser homenajeado en su despedida de River

Marcelo Gallardo pidió no ser homenajeado en su despedida de River

Policiales
Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Balearon a un joven en el asentamiento irregular del kilómetro 14 de la Ruta Nacional 168, en el ex Atracadero de la Balsa

Balearon a un joven en el asentamiento irregular del kilómetro 14 de la Ruta Nacional 168, en el ex Atracadero de la Balsa

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Escenario
Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe