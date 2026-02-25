Los salarios de empleadas domésticas tendrán 1,5% de aumento en febrero y marzo y bonos

Los salarios de empleadas domésticas suben 1,5% en el mes de febrero y además deberán pagarse sumas fijas de $8.000, $11.500 o $20.000, según la cantidad de horas trabajadas semanalmente. En marzo se adicionará otro aumento de 1,5% y volverán a pagarse los bonos consignados.

La novedad fue comunicada ayer por el Ministerio de Capital Humano y por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), luego de la reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que había sido convocada oficialmente a mediados de este mismo mes.

Por febrero y para el segmento de tareas generales (quinta categoría), el valor mínimo de la hora con retiro es de $3.298,88, aproximadamente, en tanto que el ingreso horario en la modalidad sin retiro queda en alrededor de $3.546,66. Las cifras, en rigor, aún no fueron oficializadas (las consignadas fueron calculadas según las vigentes hasta el mes pasado).

Los valores básicos a pagar por jornada completa son de $404.703,97 y $448.433,64 según se trate de trabajo con o sin retiro del hogar. Al sumarse el monto acordado de $20.000 como “no remunerativo”, los valores serán de $424.702,97 y $468.433,64 (la suba efectiva es de 6,5% y de 6%, en cada caso).

Los importes de los bonos

Las sumas adicionales a pagar por los empleadores serán de $8.000 si el trabajo se desarrolla en menos de 12 horas a la semana; $11.500 si las tareas insumen entre 12 y 16 horas semanales, y $20.000 por jornadas de más de 16 horas a la semana.

En marzo también regirán esos adicionales, en tanto que los salarios tendrán otro reajuste de 1,5%. En la categoría de tareas generales, los valores horarios serán ese mes de $3.348,37 (con retiro) y de $3.599,86 (sin retiro), en tanto que el salario mensual llegará a $410.773,52 (con retiro) y a $455.160,14 (sin retiro). Con el extra de $20.000, estas últimas cifras serán de $430.773,52 y $475.160,14.

Salarios, aportes y contribuciones

Con los vencimientos de este mes, por otra parte, se aplicó un incremento de 14,29% en los montos que se abonan para la obra social y para el sistema jubilatorio.

Por quienes trabajan en jornadas semanales de 16 horas o más, los importes son los siguientes:

Aporte a la obra social: $21.990,11. Ese el mismo importe que pagan los monotributistas de las categorías A, B y C.

$21.990,11. Ese el mismo importe que pagan los monotributistas de las categorías A, B y C. Contribución previsional: la cifra es tan solo simbólica, de $1.821,88 y revela el carácter casi totalmente subsidiado del subsistema.

la cifra es tan solo simbólica, de $1.821,88 y revela el carácter casi totalmente subsidiado del subsistema. Pago a la ART: $13.283,96; en este caso el reajuste es de 0,61%. El monto tiene dos componentes: uno definido en función de los salarios de cada mes y otro que establece la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y que se destina al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales (este mes es de $1.602).

Importe total: $37.095,95, lo que implica una variación de 8,99% respecto de lo abonado el mes pasado.

Para esos casos de jornadas más reducidas, los importes quedaron de la siguiente manera:

Aporte a la obra social: por menos de 12 horas semanales, $1.784,27; por jornada de entre 12 y 16 horas por semana, $3.306,32.

por menos de 12 horas semanales, $1.784,27; por jornada de entre 12 y 16 horas por semana, $3.306,32. Contribución al régimen previsional: por menos de 12 horas semanales, $624,67; por jornada de entre 12 y 16 horas por semana, $1.249,06.

por menos de 12 horas semanales, $624,67; por jornada de entre 12 y 16 horas por semana, $1.249,06. Pago a la ART: por menos de 12 horas semanales, $6.332,84; por jornada de entre 12 y 16 horas por semana, $9.171,70.

Importe total: $8.741,78 por quienes trabajan menos de 12 horas por semana, y $13.727,08 por quienes suman entre 12 y 16 horas semanales. Son subas de 4,6% y de 5%, respectivamente, y son más bajas que en el caso de la jornada más extensa, porque en estos casos hay mayor peso del ítem de riesgos del trabajo.