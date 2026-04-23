El histórico auto que manejará Franco Colapinto en la exhibición de la F1 en Buenos Aires

El domingo, como homenaje a Juan Manuel Fangio, Franco Colapinto manejará un auto histórico por las calles de Buenos Aires en la exhibición de la F1

Este 26 de abril no será un domingo cualquiera para el deporte argentino. La Ciudad de Buenos Aires se prepara para un viaje en el tiempo que promete poner emocionar a más de uno: Sucede que Franco Colapinto manejará un histórico auto en homenaje a otro grande: Juan Manuel Fangio.

Si bien primero Colapinto acelerará su clásico Alpine, también se subirá al histórico Flecha del Plata, aquel que llevó a Fangio a lo más alto del mundo de los motores.

Colapinto y un emotivo homenaje a Fangio en Buenos Aires

Este auto fue la bestia negra de la F1 en los años 54 y 55. En una época donde los pilotos corrían con casco de cuero y sin cinturón de seguridad, el "Chueco" dominó el mundo con este diseño que cambió la ingeniería para siempre.

Esta Flecha de Plata tiene ADN bonaerense. Se trata de una réplica asombrosa fabricada en Jáuregui por el constructor Tulio Diforti. Es una obra de arte hecha a mano que respeta cada línea del original, logrando que el sonido de su motor devuelva algo de esa época por unos minutos, y todo gracias a Colapinto.

El circuito callejero armado sobre Av. del Libertador será el escenario donde el pasado y el futuro se den la mano. Ver a Colapinto maniobrar ese volante gigante de madera le dará la pauta a muchos de lo que significaba manejar tán rápido en aquella época.

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Para el fanático que madruga para ver las carreras, este evento en Buenos Aires es un mimo al alma. En un país que respira automovilismo, ver al pibe que hoy nos representa en la Fórmula 1 será algo inolvidable.

El cronograma de Colapinto en Buenos Aires

La primera salida a pista de Franco Colapinto está programada para las 12:45. En ese momento, el piloto manejará un Lotus E20 con motor Renault V8, intervenido con la estética de Alpine F1 Team.

El segundo momento destacado será a las 14:30, cuando el piloto se suba a la "Flecha de Plata" mencionada. Durante la jornada también habrá intervenciones del argentino fuera del auto, entrevistas y posibles apariciones adicionales.

El cierre operativo será a las 15:55, con una vuelta final en un colectivo descapotable, en el que Colapinto recorrerá el circuito para saludar a los presentes. Luego de eso, comenzará la desconcentración, aunque las actividades generales se extenderán hasta aproximadamente las 16:15.