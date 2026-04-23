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Sevilla perdió ante Levante y quedó muy comprometido con el descenso

Sevilla perdió 2-0 como visitante frente a Levante, por la 33ª fecha de LaLiga de España, y quedó muy comprometido con la zona de descenso

23 de abril 2026 · 18:04hs
Sevilla perdió ante Levante y quedó muy comprometido con el descenso

Sevilla perdió 2-0 como visitante frente a Levante, por la 33ª fecha de LaLiga de España, y quedó muy comprometido con la zona de descenso. Los goles para el Levante, que aún se encuentra en zona de descenso, los hizo el delantero español Iván Romero, uno en cada tiempo.

El primer tanto de la tarde para Romero llegó a los 38 minutos del primer tiempo, con una potente definición de volea al primer palo del arco defendido por el arquero griego Odisseas Vlachodimos, después de un preciso pase del mediocampista español Jon Ander Olasagasti.

Fue el mismo Romero quien se encargó de liquidar el encuentro, esta vez a los 48 minutos del complemento, al definir solo frente al arco, en el área chica, después de un contraataque perfecto.

Gran parte del mérito en el gol fue del mediocampista hondureño Kelvin Arriaga, que realizó una gran corrida y se encargó de asistir a Romero. Esta derrota le puede costar muchísimo al Sevilla, ya que, luego de 32 fechas disputadas, está decimoséptimo y a solo un punto de la zona de descenso, donde actualmente se encuentran Alavés, Levante y Real Oviedo, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El Levante, por su parte, sumó tres puntos de oro y, si bien todavía está en la zona roja, una buena seguidilla de resultados lo haría escalar algunas posiciones.

En otro de los partidos que se disputaron este jueves, el Rayo Vallecano derrotó 1-0 como local al Espanyol, gracias al tanto del delantero español Sergio Camello a los 42 minutos del segundo tiempo.

De esta manera, el Rayo llegó a los 38 puntos para ubicarse undécimo, a solo seis unidades de los puestos de clasificación a las competencias europeas de la próxima temporada, mientras que el Espanyol desaprovechó una buena oportunidad para meterse entre los 10 mejores de la tabla y finalizará la fecha duodécimo.

La actividad en LaLiga de España concluirá con el partido entre el Real Oviedo, que está último en la tabla, y el Villarreal, que se mantiene firme en puestos de clasificación para la próxima edición de la Champions League.

El resumen de Levante y Sevilla

Embed - DOBLETE DE IVÁN ROMERO PARA UN TRIUNFAZO DE ORO EN CASA | Levante 2-0 Sevilla | RESUMEN

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