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Neymar no juega en Brasil: ¿Santos lo cuida para visitar a San Lorenzo por la Copa?

Neymar será preservado este fin de semana y apuntará a reaparecer en la Argentina el próximo martes, cuando Santos visite a San Lorenzo por la Sudamericana

23 de abril 2026 · 15:40hs
Neymar no juega en Brasil: ¿Santos lo cuida para visitar a San Lorenzo por la Copa?

El atacante Neymar será preservado este fin de semana en el fútbol brasileño y apuntará a reaparecer en la Argentina el próximo martes, cuando Santos visite a San Lorenzo por la Copa Sudamericana.

La decisión fue confirmada por el entrenador del club paulista, Cuca, que busca que su principal figura llegue en plenitud al duelo en el Nuevo Gasómetro, considerado clave para el futuro inmediato del equipo Peixe en el certamen.

Tras el empate por 0 a 0 frente a Coritiba por la Copa de Brasil, el técnico explicó los motivos de la medida y remarcó el desgaste acumulado en el delantero: “Neymar ha estado rindiendo bien en sprints, distancia recorrida y kilómetros. Contra Coritiba estuvo un poco por debajo de su nivel habitual, creo que por el calendario reciente”, señaló.

Santos cuida a Neymar

Luego, Cuca fue contundente sobre su presencia: “No jugará el sábado, así que estará en mejor forma para el partido en Argentina, que es crucial para nosotros”.

El presente de Santos en la Sudamericana está lejos de lo esperado, debido a que en su debut cayó ante Deportivo Cuenca en Ecuador y luego igualó por 1 a 1 frente a Recoleta, un resultado que generó preocupación puertas adentro, especialmente porque su rival había reservado a varios titulares para priorizar la permanencia en su liga local.

En ese contexto, la visita a San Lorenzo aparece como una obligación para mantenerse con chances de clasificación por lo que quieren guardar sus mejores piezas para este encuentro clave en el Bajo Flores.

La posible presencia de Neymar elevó la expectativa en Boedo ya que el propio futbolista se refirió al cruce en sus redes sociales: “Feliz y entusiasmado por los desafíos que tengo con Santos. Feliz por el cariño de la hinchada de San Lorenzo. Estoy seguro de que harán una gran fiesta el día del partido. Nos vemos allá”.

Neymar San Lorenzo Santos
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