Este viernes comenzarán a jugarse las revanchas en las tres zonas del Apertura de la Liga Próximo. Están invictos República del Oeste, Gimnasia A y Rivadavia. A continuación, todos los detalles:
Liga Próximo: inicia la segunda rueda del Torneo Apertura
Por Ovación
TORNEO APERTURA - LIGA PRÓXIMO - FECHA 6
VIERNES 24 DE ABRIL
21.30 Colón (SJ) vs. Regatas (SF) (Zona A)
21.30 CUST vs. República del Oeste (Zona A)
21.30 Alma Juniors vs. Santa Rosa (Zona B)
21.30 Gimnasia A vs. Banco Provincial (Zona B)
21.30 Almagro vs. Unión (SF) (Zona C)
21.30 Colón (SF) vs. Gimnasia B (Zona C)
TABLA DE POSICIONES
-Zona A: República 8 (4-0); Colón (SJ) 7 (3-1); Regatas (SF) 6 (2-2); CUST 5 (1-3) y Macabi 4 (0-4)
-Zona B: Gimnasia A 8 (4-0); Alma Juniors 7 (3-1); El Quillá 6 (2-2); Banco 5 (1-3) y Santa Rosa 4 (0-4)
-Zona C: Rivadavia 8 (4-0); Unión (SF) 7 (3-1); Gimnasia B 6 (2-2); Almagro 5 (1-3) y Colón (SF) 4 (0-4)