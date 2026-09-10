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El insólito reclamo de Pochettino para que le otorguen un título con Tottenham

El técnico argentino de la selección estadounidense, Mauricio Pochettino, exigió que se le den a Tottenham el trofeo de la Premier 2016/17 que ganó Chelsea

10 de septiembre 2026 · 17:39hs
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El insólito reclamo de Pochettino para que le otorguen un título con Tottenham

El técnico argentino que actualmente comanda la selección estadounidense, Mauricio Pochettino, exigió que se le otorgue a Tottenham el trofeo de la Premier League de la temporada 2016/17 que ganó el Chelsea: "Sin duda merecemos ser campeones por ese año, porque fuimos los segundos mejores".

La exigencia de Pochettino a Tottenham

El rosarino llegó al Tottenham en junio de 2014, donde elevó notablemente el juego del equipo; en la primera temporada consiguió el quinto lugar, clasificando a la Europa League. Sus mejores campañas fueron en los años 2018-19 al alcanzar la final de la UEFA Champions League y en 2016/17, cuando consiguió el subcampeonato de la Premier League al quedar siete puntos por debajo del Chelsea.

Precisamente esa campaña del 16/17 es lo que reclama Pochettino, exigiendo que, ante las medidas impuestas contra el club londinense, le quiten el trofeo obtenido y se lo cedan a los Spurs.

Pochettino se expresó ante el fallo de la Federación Inglesa contra los "Blues" cuando estuvo a cargo el anterior dueño, Roman Abramovich, autodenunciadas por la actual dirigencia por incumplimientos financieros y disciplinarios entre 2011 y 2019: "El Chelsea fue castigado, lo admitieron, ¿y eso es todo? El título debería ser para el equipo que quedó segundo".

Además, Mauricio ironizó sobre las posibilidades que tuvo el Chelsea en aquella exitosa campaña: "Quizás con las mismas reglas, si aplicáramos las mismas cosas, podríamos haber fichado a algunos jugadores que hubieran mejorado al equipo o marcado más goles".

"No me quejo, es la verdad. No tengo miedo de decir la verdad. Los aficionados del Chelsea se enfadarán conmigo por decir esto, pero si estuviéramos en el Tottenham y rompiéramos las reglas, admitiría lo mismo", expresó por último el argentino, que posteriormente llegó a ser técnico de los Blues en 2023 por una temporada.

Mauricio Pochettino Tottenham
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