Tras las asambleas de UTA, la línea 9 volvió a funcionar con normalidad en la ciudad

La línea estuvo afectada durante la tarde por una asamblea entre las 14.30 y las 17, mientras que durante la mañana hubo medidas en otras ocho líneas. Los servicios urbanos e interurbanos comenzaron a normalizarse tras la finalización de las reuniones.

Línea 9 reanudó servicio. Volvió a la normalidad tras asambleas informativas de la UTA.

La línea 9 de Ersa Urbano reanudó este jueves su servicio habitual luego de la asamblea informativa de trabajadores de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Santa Fe , que se desarrolló durante la tarde.

La medida comenzó a las 14.30 y se extendió hasta las 17 , por lo que durante ese período el servicio estuvo afectado. Una vez finalizada la reunión, las unidades retomaron sus recorridos y la línea 9 volvió a funcionar con normalidad .

Otras ocho líneas estuvieron afectadas durante la mañana

Las asambleas de UTA también se desarrollaron durante la mañana, entre las 9 y las 11, en distintas cabeceras de la ciudad.

En total, las medidas alcanzaron a ocho líneas de colectivos. A las líneas anunciadas inicialmente se sumó la línea 13.

Las asambleas involucraron a las líneas 1 y 2 de Ersa Urbano y a las líneas 5, 22, 16, 8 y Recreo Interurbano de Empresa Recreo, además de la línea 13.

José Busiemi

Durante el desarrollo de las medidas también se registraron demoras en algunos servicios interurbanos en la Terminal de Ómnibus de Santa Fe.

LEER MÁS: Colectivos en Santa Fe: terminaron las asambleas de UTA y se normaliza el servicio en todas las líneas

El transporte comenzó a normalizarse

Con la finalización de las asambleas, las distintas líneas comenzaron a retomar progresivamente sus recorridos y frecuencias habituales.

De esta manera, el servicio urbano e interurbano de pasajeros de la ciudad de Santa Fe se encamina a recuperar su funcionamiento normal luego de la jornada de medidas.

UTA mantiene el conflicto salarial

Las asambleas forman parte del plan de lucha que lleva adelante UTA Santa Fe en el marco del conflicto salarial con las empresas de transporte nucleadas en la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP).

El gremio reclama el reconocimiento y cumplimiento del acuerdo salarial nacional y cuestiona la falta de avances en la negociación con el sector empresario.

Por el momento, la línea 9 funciona nuevamente con normalidad, mientras UTA mantiene su estado de alerta y continúa evaluando los próximos pasos dentro del reclamo salarial.