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Tercera victoria de Las Panteras en el Sudamericano y cada vez más cerca de la clasificación al Mundial

En el choque que abrió la tercera jornada del clasificatorio Sudamericano en Brasil, las chicas de Argentina sumaron su tercera victoria consecutiva al vencer con autoridad por 3-0 a Chile.

Ovación

Por Ovación

10 de septiembre 2026 · 18:10hs
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Las Panteras vencieron 3-0 a Chile y dieron otro paso clave hacia el Mundial.

Las Panteras vencieron 3-0 a Chile y dieron otro paso clave hacia el Mundial.

Las Panteras, consiguió otro triunfo clave en el torneo Sudamericano. Después del partidazo ante Colombia que las dejó bien posicionadas en la pelea por la plaza mundialista, vencieron 3-0 a Chile, con parciales de 25-21, 25-18 y 25-17.

LEER MÁS: Las Panteras sumaron su segunda victoria consecutiva en el Maracanazinho

Bianca Cugno, con 19 puntos, fue la máxima anotadora del equipo dirigido por Morando, que ahora enfrentará este sábado al rival más débil del torneo antes de cerrar su participación ante Brasil. El objetivo es conseguir la clasificación al Mundial y al Panamericano.

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La cordobesa Blanca Cugno fue la máxima anotadora con 19 puntos.

Las Panteras vencieron a Chile en tie break

En su tercera presentación, Las Panteras triunfaron ante Chile por 3-0 con parciales de 25-21, 25-18 y 25-17. Este sábado, desde las 10:30 hs enfrentarán a Venezuela con transmisión en vivo de Fox Sports y sueñan con la clasificación al Mundial.

En el primer set, Argentina dominó las primeras acciones de juego con buenos aportes en el ataque por parte de Cugno para ponerse 10-8. Por su parte, el conjunto chileno sostuvo un nivel muy similar al del equipo argentino. No obstante, las dirigidas por Facundo Morando con una sólida respuesta en defensa y contraataque, y tras un error de saque del rival, cerraron el parcial por 25-21.

En el segundo, Cabrera y Bulaich ingresaron como titulares. El conjunto nacional despegó 15-11 con buenas apariciones de Bulaich en la red y una notable presencia de Cabrera en el bloqueo. Finalmente, Las Panteras se llevaron el set por 25-18 gracias a un punto de ataque de Cabrera.

El tercer parcial comenzó parejo en 5-5, aunque Argentina marcó una amplia diferencia en el tablero frente a un equipo chileno impreciso con buenas apariciones de Cabrera en el ataque y también en el bloqueo para adelantarse 17-8. Finalmente, un punto de bloqueo de Bednarek selló el set por 25-17.

Bianca Cugno, cordobesa oriunda de Devoto, cerca de San Francisco fue la máxima anotadora con 19 puntos.

Argentina: Victoria Mayer (3), Cugno (19), Farriol (2), Herrera (7), Perez (3), Bertolino (7), Pelozo (L). I: Detzel (-), Rodriguez (2), Cabrera (10), Bulaich (7), Bednarek (1), García (1), Caballero (L).

Las Panteras Sudamericano Mundial clasificación
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