James Rodríguez vuelve al fútbol colombiano para reforzar a Atlético Nacional tras 18 años

James Rodríguez acordó su llegada a Atlético Nacional y será presentado este viernes, luego de su paso por Europa, Argentina, México y Estados Unidos.

James Rodríguez está a punto de concretar su esperado regreso al fútbol colombiano después de 18 años. El talentoso mediocampista llegó a un acuerdo verbal con Atlético Nacional y este viernes 11 de septiembre se someterá a la revisión médica. Si todo marcha según lo previsto, firmará contrato y será presentado oficialmente como nuevo jugador del conjunto de Medellín.

James, de 35 años, comenzó su trayectoria profesional en Envigado y en 2008 desembarcó en Argentina para vestir la camiseta de Banfield. Su paso por el Taladro fue breve, aunque dejó una huella importante: disputó 51 partidos y convirtió 10 goles durante sus dos temporadas.

En 2009 fue protagonista de la conquista del Torneo Apertura, el único título profesional obtenido por Banfield hasta el momento. En aquella etapa todavía se desempeñaba como mediocampista por izquierda, antes de consolidarse definitivamente como enganche.

Sus actuaciones despertaron el interés del fútbol europeo y fue transferido al Porto de Portugal. Posteriormente pasó por Mónaco, hasta que su actuación en el Mundial de Brasil 2014 terminó de colocarlo en el centro de la escena internacional.

En aquella Copa del Mundo marcó seis goles en seis partidos, fue una de las grandes figuras del torneo y recibió el reconocimiento que lo llevó a convertirse en el nuevo número 10 del Real Madrid.

Un regreso esperado después de una larga travesía

En el conjunto español disputó 119 partidos y consiguió dos títulos de la Champions League. Más tarde tuvo un destacado ciclo a préstamo en Bayern Múnich, antes de comenzar una etapa marcada por numerosos cambios de club.

Durante los últimos seis años, James pasó por Everton, Al-Rayyan, Olympiacos, San Pablo, Rayo Vallecano, León y Minnesota United. En Estados Unidos rescindió su contrato antes del Mundial 2026, torneo en el que no logró tener el protagonismo esperado, y desde entonces se encontraba como futbolista libre.

En las últimas semanas también había recibido propuestas del Avellino, de la Serie B italiana. El club realizó dos intentos para incorporarlo, pero ninguno logró convencer al colombiano.

Ahora, Atlético Nacional aparece como el destino elegido para continuar su carrera. El acuerdo verbal ya está alcanzado y, tras la revisión médica prevista para este viernes, James firmará su contrato y será presentado oficialmente.

De esta manera, el histórico mediocampista regresará al país donde comenzó su aventura profesional después de casi dos décadas. Será su decimocuarto club y una nueva oportunidad para que el fútbol colombiano vuelva a disfrutar de uno de sus grandes talentos.