El Inter Miami de Messi cerró la temporada con una derrota ante Charlotte

El campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 dejó atrás la molestia que tenia en una cicatriz de una vieja lesión en el posterior de la pierna derecha y volvió a jugar de titular con el equipo de la Florida, algo que no ocurría desde el pasado 21 de septiembre, cuando se retiró lesionado en la victoria 4 a 0 frente al Toronto.

El astro rosarino ya había completado los 90 minutos sin problemas en el triunfo 2-0 de Argentina, con dos goles de él, frente a Perú, por Eliminatorias Sudamericanas el pasado martes.

Desde su llegada en agosto último, Messi participó en 14 partidos: 6 por MLS, 1 por US Open Cup y 7 por Leagues Cup, torneo en el que fue campeón. Además, sumó 11 goles y 5 asistencias para el equipo dirigido por el también rosarino, Gerardo "Tata" Martino.

El '10' exhibió destellos de su talento. Por momentos agrupaba a jugadores rivales para dejarlos desparramados en la cancha o éstos lo paraban con falta.

En la primera mitad, Inter Miami fue superado por su rival y Lionel, al no tener la pelota, no estuvo del todo participativo.

Ya en el complemento se vio al "10" más activo. En la primera jugada de la segunda parte, se escapó solo y quedó mano a mano frente al arquero Kristijan Kahlina, definió picando la pelota para poner el empate para su equipo, pero minutos después le anularon el gol por posición adelantada.

Cerca de la mitad del complemento, Messi ejecutó un tiro libre desde la derecha directamente al arco, el cual se desvió en un defensor, en el arquero y dio en el travesaño.

Pero, pese a su esfuerzo, Inter no pudo llegar al empate. También se desempeñó el defensor Tomás Avilés (ex Racing Club) y no sumaron minutos los delanteros Nicolás Stefanelli (ex Defensa y Justicia) y Facundo Farias (ex Colón de Santa Fe).

Pese a terminar la temporada regular de la MLS y no clasificar a los Play Offs, la franquicia del estado de la Florida seguirá activa y realizará una gira internacional en la que jugará dos partidos amistosos en Asia.

El primero será el domingo 5 de noviembre contra Qingdao Hainiu y se disputará en el recién inaugurado Qingdao Youth National Stadium, con capacidad para 50.000 espectadores.

El miércoles 8, en la ciudad de Chengdu, Inter Miami se medirá con Chengdu Rongcheng, en el Phoenix Hill Football Stadium, con un aforo de 60.000 personas.

Luego de eso, de no mediar inconvenientes, Messi volverá a la Argentina para entrenarse con el seleccionado que dirige el DT Lionel Scaloni para disputar la quinta y sexta fecha de las Eliminatorias. Primero frente a Uruguay el jueves 16, con sede a confirmar y luego, contra Brasil el martes 21, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Una vez finalizados dichos encuentros, el "10" empezará sus vacaciones sobre las cuales expresó que "es la primera vez que voy a tener muchos más días de vacaciones en diciembre, en las fiestas con tranquilidad y con mi gente".

Ya en febrero del 2024 se confirmó el amistoso entre Newell s, club del cual Messi se declara hincha, ante Inter Miami. Se disputaría el día 17, pero todavía faltan resolver los detalles.