F1: pasó la primera práctica del GP de México sin Colapinto y Leclerc como líder

Se corrió la primera Práctica Libre del Gran Premio de México de la Fórmula 1, en la que no participó Franco Colapinto

Este viernes se corrió la primera Práctica Libre del Gran Premio de México de la Fórmula 1 (F1) , en la que no participó Franco Colapinto . El piloto argentino de Alpine le dejó su lugar al juvenil italiano Gabriele Mini, en cumplimiento del reglamento que exige ceder autos a pilotos debutantes.

El líder de la prueba fue Charles Leclerc (Ferrari), quien marcó un tiempo de 1:18.128. El segundo mejor tiempo fue el de Kimi Antonelli (Mercedes Benz), quien quedó a 0.659 segundos. El italiano tiene chances de salir campeón en esta fecha.

El podio lo completaron Frederik Vesti (Mercedes) con +o.773, Lewis Hamilton (Ferrari, en lugar de George Russell) con +0.738 y Ayumu Iwasa (Red Bull, en lugar de Max Verstappen) con +0.833.

Gabriele Mini, en representación de Colapinto, finalizó en el decimocuarto lugar, con+1.818.

La grilla completa de la FP1 del Gran Premio de México

1. Charles Leclerc (Ferrari) - 1:18.128

2. Kimi Antonelli (Mercedes) - 1:18.787 (+0.659)

3. Frederik Vesti (Mercedes) - 1:18.861 (+0.733)

4. Lewis Hamilton (Ferrari) - 1:18.866 (+0.738)

5. Ayumu Iwasa (Red Bull) - 1:18.961 (+0.833)

6. Pierre Gasly (Alpine) - 1:19.210 (+1.082)

7. Fernando Alonso (Aston Martin) - 1:19.363 (+1.235)

8. Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 1:19.478 (+1.350)

9. Isack Hadjar (Red Bull) - 1:19.545 (+1.417)

10. Nico Hülkenberg (Audi) - 1:19.608 (+1.480)

11. Oliver Bearman (Haas) - 1:19.782 (+1.654)

12. Nikola Tsolov (Racing Bulls) - 1:19.821 (+1.693)

13. Leonardo Fornaroli (McLaren) - 1:19.835 (+1.707)

14. Gabriele Minì (Alpine) - 1:19.946 (+1.818)

15. Luke Browning (Williams) - 1:20.112 (+1.984)

16. Ryo Hirakawa (Haas) - 1:20.345 (+2.217)

17. Jak Crawford (Aston Martin) - 1:20.803 (+2.675)

18. Sergio Pérez (Cadillac) - 1:21.050 (+2.922)

19. Colton Herta (Cadillac) - 1:21.412 (+3.284)

20. Freddie Slater (Audi) - Sin tiempo