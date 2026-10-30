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F1: pasó la primera práctica del GP de México sin Colapinto y Leclerc como líder

Se corrió la primera Práctica Libre del Gran Premio de México de la Fórmula 1, en la que no participó Franco Colapinto

30 de octubre 2026 · 17:53hs
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F1: pasó la primera práctica del GP de México sin Colapinto y Leclerc como líder

Este viernes se corrió la primera Práctica Libre del Gran Premio de México de la Fórmula 1 (F1), en la que no participó Franco Colapinto. El piloto argentino de Alpine le dejó su lugar al juvenil italiano Gabriele Mini, en cumplimiento del reglamento que exige ceder autos a pilotos debutantes.

El líder de la prueba fue Charles Leclerc (Ferrari), quien marcó un tiempo de 1:18.128. El segundo mejor tiempo fue el de Kimi Antonelli (Mercedes Benz), quien quedó a 0.659 segundos. El italiano tiene chances de salir campeón en esta fecha.

El podio lo completaron Frederik Vesti (Mercedes) con +o.773, Lewis Hamilton (Ferrari, en lugar de George Russell) con +0.738 y Ayumu Iwasa (Red Bull, en lugar de Max Verstappen) con +0.833.

Gabriele Mini, en representación de Colapinto, finalizó en el decimocuarto lugar, con+1.818.

La grilla completa de la FP1 del Gran Premio de México

1. Charles Leclerc (Ferrari) - 1:18.128

2. Kimi Antonelli (Mercedes) - 1:18.787 (+0.659)

3. Frederik Vesti (Mercedes) - 1:18.861 (+0.733)

4. Lewis Hamilton (Ferrari) - 1:18.866 (+0.738)

5. Ayumu Iwasa (Red Bull) - 1:18.961 (+0.833)

6. Pierre Gasly (Alpine) - 1:19.210 (+1.082)

7. Fernando Alonso (Aston Martin) - 1:19.363 (+1.235)

8. Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 1:19.478 (+1.350)

9. Isack Hadjar (Red Bull) - 1:19.545 (+1.417)

10. Nico Hülkenberg (Audi) - 1:19.608 (+1.480)

11. Oliver Bearman (Haas) - 1:19.782 (+1.654)

12. Nikola Tsolov (Racing Bulls) - 1:19.821 (+1.693)

13. Leonardo Fornaroli (McLaren) - 1:19.835 (+1.707)

14. Gabriele Minì (Alpine) - 1:19.946 (+1.818)

15. Luke Browning (Williams) - 1:20.112 (+1.984)

16. Ryo Hirakawa (Haas) - 1:20.345 (+2.217)

17. Jak Crawford (Aston Martin) - 1:20.803 (+2.675)

18. Sergio Pérez (Cadillac) - 1:21.050 (+2.922)

19. Colton Herta (Cadillac) - 1:21.412 (+3.284)

20. Freddie Slater (Audi) - Sin tiempo

F1 México Colapinto
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