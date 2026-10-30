Colón recibe a Defensores con la mirada puesta en el Reducido

Colón recibe a Defensores de Belgrano y luego pondrá la mira en el reducido. La suspensión del ascenso postergaría su debut hasta el 14 de noviembre.

Colón afrontará este sábado su último compromiso de la fase regular de la Primera Nacional frente a Defensores de Belgrano, desde las 18, en el estadio Brigadier López. Aunque todavía tiene posibilidades de mejorar su ubicación en la tabla, el conjunto santafesino comienza a enfocarse en el Reducido, donde buscará conseguir el segundo ascenso a Primera División.

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Delfino prepara el equipo para el último partido de la fase regular

Aunque el encuentro ante Defensores de Belgrano todavía puede modificar la posición final del Sabalero, buena parte de la atención ya está puesta en la instancia eliminatoria. El equipo puede terminar tercero, cuarto o quinto, e incluso mejorar su ubicación dependiendo de los resultados de la jornada.

Para este compromiso, el entrenador apostaría por mantener una base importante de titulares, aunque también realizaría algunas modificaciones. Facundo Castet sería preservado, mientras que Darío Sarmiento tendría una nueva oportunidad desde el arranque en lugar del lesionado Wachi García.

La probable formación de Colón sería: Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Sebastián Olmedo; Darío Sarmiento, Agustín Toledo, Federico Lértora e Ignacio Lago; Julián Marcioni y Alan Bonansea.

Del otro lado estará un Defensores de Belgrano que ya no tiene objetivos por resolver en la tabla, pero que intentará cerrar el campeonato con una buena presentación. Su entrenador advirtió que sus futbolistas pueden jugar sin presiones y representar una dificultad para el conjunto rojinegro.

El Dragón cuenta con nombres experimentados como Alejandro Medina y Aguirre. Además, llega con una particularidad estadística: acumula cinco partidos sin victorias, aunque consiguió mantenerse invicto en sus últimas tres presentaciones fuera de casa.

La llegada del Papa modifica el calendario del Reducido

Una vez finalizada la fase regular, Colón deberá esperar para conocer cuándo comenzará su participación en el reducido. La programación del fútbol de ascenso sufrirá una modificación por el operativo de seguridad previsto ante la visita del papa León XIV a la Argentina.

La falta de disponibilidad de efectivos policiales en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires motivaría la suspensión de las competencias durante ese fin de semana.

De acuerdo con la información que trascendió, la Primera Nacional, la Primera B y la Primera C trasladarían sus compromisos una semana. De esta manera, el comienzo del Reducido y la final por el primer ascenso de la Primera Nacional pasarían al 14 y 15 de noviembre.

Según pudo conocerse a través de información vinculada al área de Seguridad Deportiva de Santa Fe, Colón disputaría su primer partido eliminatorio el sábado 14 de noviembre en el Cementerio de los Elefantes.

El nuevo calendario también repercutiría en el cierre de los torneos. La Primera Nacional extendería su definición hasta el 19 de diciembre, fecha prevista para la final de vuelta del Reducido.

Cómo se juega el Reducido por el segundo ascenso

La instancia eliminatoria reunirá a 14 equipos: los siete mejores ubicados entre el segundo y el octavo puesto de cada zona, además del conjunto que pierda la final por el primer ascenso, que se incorporará a partir de los cuartos de final.

La primera instancia tendrá siete cruces entre equipos de diferentes zonas, establecidos según las posiciones obtenidas durante la fase regular:

Segundo de una zona contra octavo de la otra.

Tercero contra séptimo.

Cuarto contra sexto.

Quinto contra quinto.

Todos los enfrentamientos serán a partido único y el equipo que haya conseguido una mejor ubicación en la tabla tendrá la ventaja de jugar como local.

En caso de igualdad durante los 90 minutos, la clasificación se resolverá mediante una definición por penales, sin tiempo suplementario.

Los siete ganadores avanzarán a los cuartos de final, donde se sumará el perdedor de la final por el primer ascenso. Desde allí continuarán los cruces de eliminación directa hasta determinar al campeón del Reducido, que obtendrá el segundo boleto a la máxima categoría.

Colón, quinto por diferencia de gol y con Midland como posible rival

Antes de disputar la última fecha, el Sabalero ocupa el quinto puesto de su zona, con la misma cantidad de puntos que Deportivo Madryn. Sin embargo, la diferencia de gol favorece al equipo santafesino y actualmente le permitiría conservar esa ubicación.

Si las posiciones se mantienen después del partido frente a Defensores de Belgrano, Colón se enfrentaría con Midland, que también marcha quinto en la otra zona.

Ese escenario le permitiría al conjunto rojinegro disputar el primer cruce del Reducido en el estadio Brigadier López, con el respaldo de su público y la ventaja deportiva de la localía.

De todos modos, la ubicación definitiva dependerá de lo que suceda en la última jornada. Por eso, antes de meterse de lleno en el mata-mata, Colón tendrá que completar su compromiso pendiente y esperar la confirmación de los cruces.