Los Pumas ya tienen plantel para el cierre del Nations Championship

Los rafaelinos Mayco Vivas y Pedro Rubiolo fueron confirmados en el seleccionado argentino que enfrentará como visitante a Irlanda, Italia y Francia, antes de las finales en Londres.

El primera línea rafaelino Mayco Vivas está en la lista de Los Pumas.

El primera línea Mayco Vivas y el segunda línea Pedro Rubiolo, ambos formados en el CRAR de Rafaela, fueron confirmados en el plantel del seleccionado argentino masculino de rugby, Los Pumas, para el cierre del Nations Championship. Tras la concentración de tres días en Londres, el seleccionado dirigido por Felipe Contepomi volverá a reencontrarse en Dublín, en donde preparará el primero de los tres partidos restantes en el certamen internacional.

Los Pumas confirmados para el Nations Championship

El seleccionado nacional finalizó la concentración de tres días en Londres y volverá a reencontrarse en Dublín, en donde preparará lo que será el primer compromiso del exigente cierre del Nations Championship. Irlanda será el primer rival, mientras que luego Italia en Génova y Francia en París completarán los tres encuentros. Luego, volverá a la capital inglesa para disputar el Fin de Semana de Finales con rival a confirmar.

Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas, se refirió al camp de Londres: “Fueron tres días muy buenos, siempre es positivo poder reencontrarse con el grupo. Nos sirvieron para empezar a preparar el primer partido ante Irlanda y para hacer una revisión de lo que venimos trabajando en este último tiempo”.

A su vez, comentó sobre el desafío que se viene: “Este cierre del Nations Championship trae un desafío enorme que estamos esperando con muchas ganas, porque es la oportunidad de jugar ante rivales de primer nivel como Irlanda, Italia y Francia. Es una gran oportunidad para seguir creciendo y para cerrar el año de la mejor manera”.

El único cambio obligado respecto del plantel que integró el camp, además de los ya comunicados Santiago Carreras y Thomas Gallo, es el ingreso de Facundo Isa en lugar de Santiago Grondona, quien sufrió una lesión. Además, la lista podrá tener modificaciones semana a semana.

Irlanda será el primer rival, y luego Los Pumas enfrentarán a Italia, en Génova, y a Francia, en París. El fixture se detalla a continuación:

Los Pumas vs. Irlanda: viernes 6 de noviembre, desde las 17.10 (hora argentina), en el Aviva Stadium, de Dublín.

Los Pumas vs. Italia: sábado 14 de noviembre, desde las 8.40 (hora argentina), en el estadio Luigi Ferraris, de Génova.

Los Pumas vs. Francia: sábado 21 de noviembre, desde las 17.10 (hora argentina), en el Stade de France, de París.

Fin de Semana de Finales: del 27 al 29 de noviembre en Londres (Twickenham).

A continuación, los 33 convocados:

-Forwards: Efraín Elías, Juan Martín González, Facundo Isa, Marcos Kremer, Tomás Lavanini, Rodrigo Martínez, Pablo Matera, Julián Montoya, Francisco Moreno, Joaquín Moro, Leonel Oviedo, Guido Petti, Tomás Rapetti, Pedro Rubiolo, Juan Martín Scelzo, Joel Sclavi, Mayco Vivas y Boris Wenger.

-Backs: Tomás Albornoz, Simón Benítez Cruz, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy, Gonzalo García, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía, Ignacio Mendy, Agustín Moyano, Justo Piccardo, Gerónimo Prisciantelli, Faustino Sánchez Valarolo y Mateo Soler.