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Cuenta regresiva para la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

La organización de la segunda edición de la Santa Fe-Coronda se desarrollará el próximo 28 de noviembre y han confirmado su participación unos 170 nadadores.

Ovación

Por Ovación

30 de octubre 2026 · 17:30hs
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Diego Degano confirmó un importante interés en participar de la segunda edición de la Santa Fe-Coronda para aficionados.

Diego Degano confirmó un importante interés en participar de la segunda edición de la Santa Fe-Coronda para aficionados.

El próximo sábado 28 de noviembre, 170 nadadores serán protagonistas de la segunda edición de la Santa Fe–Coronda de Aficionados, una competencia que les permitirá vivir la experiencia de recorrer los 48 kilómetros que separan ambas ciudades, siguiendo el tradicional itinerario de una de las maratones de aguas abiertas más reconocidas del mundo.

LEER MÁS: Juegos Suramericanos: Comienzan las aguas abiertas en Santa Fe

La convocatoria estará integrada por 56 solistas, 29 duplas y 14 equipos de cuatro integrantes. Mientras los primeros intentarán completar individualmente la totalidad del recorrido, los restantes compartirán el esfuerzo mediante un sistema de relevos, una modalidad que permite ampliar las posibilidades de participación.

Una convocatoria que trasciende las fronteras

La segunda edición contará con nadadores provenientes de diferentes ciudades y provincias argentinas, además de participantes del exterior, entre los que se encuentra el inglés Peter Skinner, residente en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Esta diversidad de procedencias refleja el interés que despierta la posibilidad de vivir una experiencia deportiva estrechamente vinculada con la historia y la tradición de la natación de aguas abiertas.

Un desafío que une generaciones

Uno de los aspectos más destacados de esta edición será la amplitud de edades de sus protagonistas. Los participantes más jóvenes tendrán apenas 17 años, mientras que los de mayor edad llegarán a la competencia con 73 años, una diferencia de 56 años que demuestra que el entusiasmo por las aguas abiertas atraviesa distintas generaciones.

Entre los más jóvenes se encuentran Cristian Miguel Garato, quien participará como solista, Isolde Bachmann Marchetto, integrante de una dupla, y Martín Tessa Benítez, que competirá en equipo. En el otro extremo estarán Leandro Diego Zingoni y Ricardo Farengo, ambos de 73 años, quienes afrontarán el recorrido como integrantes de equipos.

La presencia de mujeres y varones de distintas edades y trayectorias deportivas es una de las características que distinguen a esta convocatoria, en la que cada participante encuentra una manera de asumir el desafío de unir Santa Fe y Coronda.

Nuevos protagonistas y experiencias que se repiten

Entre los inscriptos habrá nadadores que regresan tras haber formado parte de la 1° edición, junto con otros que vivirán por primera vez la experiencia de nadar en el río Coronda. En esta oportunidad, 10 solistas volverán a nadar de manera individual.

Entre ellos destacan Cristian Garato ganador de la tercera ventana en la primera edición, Juan José Mesaglio, Lía Cuence y Darío Belisle, quienes buscarán revalidar su esfuerzo en el agua. Para muchos, la competencia representará la culminación de meses de entrenamiento, preparación y esfuerzo personal.

Para otros, será la oportunidad de cumplir un sueño que durante décadas estuvo reservado exclusivamente a los grandes especialistas de las aguas abiertas. Precisamente, ese es uno de los principales valores de la Santa Fe–Coronda de Aficionados: abrir las puertas de una de las pruebas más emblemáticas de la natación mundial a quienes encuentran en este deporte una pasión, una forma de superación personal y una oportunidad de compartir experiencias.

El próximo 28 de noviembre, cada uno de los 170 participantes llegará a la largada con su propia historia, sus motivaciones y sus objetivos. Diferentes edades, procedencias y experiencias, pero todos con un mismo sueño: unir Santa Fe y Coronda.

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