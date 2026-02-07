El IR Competición se preparación para el Nuevo Car Show

Ya consolidado, el arranque del campeonato 2026, encuentra al equipo IR Competición en plena actividad. Dentro del TC 4000, bajo la conducción técnica de Ian Reutemann y Axel Palmero, la escuadra confirma pilotos y trabaja intensamente para llegar óptimo a la primera fecha.

El equipo que nació en 2025, ahora comienza el año 2026 con tres autos en pista. Junto a Mario Baldo, Adrián Canavesio y Mauro Perassi con la presencia confirmada, proyectan y planifican. La estructura mantiene una base sólida y conocida de trabajo mientras realiza ajustes puntuales sobre cada una de las unidades. En base a eso, hablamos con Ian Reutemann: “Estamos muy contentos, en el TC 4000 del Nuevo Car Show arrancamos este año con nuestros tres pilotos confirmados: Mario Baldo, Adrián Canavesio y Mauro Perassi”.

Mario Baldo saldrá a la pista con el Torino que finalizó la temporada pasada y lo llevó a quedar entre los diez primeros en todas las fechas que disputó, conserva la misma motorización de Rody Agut y en el taller se está realizando un repaso exhaustivo de todo el conjunto: “Esto nos da confianza, el año pasado se mantuvo entre los diez, por lo tanto, con Mario continuamos con el mismo auto y los mismos motores. En el receso lo repasamos íntegramente”.

Las novedades del Nuevo Car Show

En el caso de Adrián Canavesio el inicio de la temporada será con el Torino que es de su propiedad, aquel, que el mismo Ian Reutemann puso 6º en la clasificación general de la última fecha del campeonato anterior en Rafaela. “Con Adrián vamos a iniciar el torneo con el Torino que corrí yo en la última fecha en Rafaela. Lo conocemos bien, es un auto con buen potencial”.

Para Mauro Perassi, el proyecto tendrá una novedad de relevancia. El piloto pasará a competir con un Ford Fairlane. La escuadra está trabajando minuciosamente en un proceso de adaptación a las exigencias reglamentarias de la categoría:“Con Mauro hacemos un cambio importante, se baja del Falcon, y va con un Ford Fairlane en esta temporada”.

Durante el receso, el equipo llevó adelante una revisión completa de las unidades, hizo trabajos específicos sobre los chasis y controles generales para dejar todo en condiciones de competencia desde el arranque mismo del campeonato: “Nosotros somos un equipo que tenemos que brindar las herramientas necesarias para que el piloto pueda mejorar, tenga buenos resultados y que sea protagonista”

Con planificación, un trabajo metódico, a conciencia, más una estructura rígida y los boxes mejor presentados de todo el paddock en el Nuevo Car Show, el IR Competición se prepara para afrontar el 2026 con ambición. Quiere consolidarse como uno de los equipos fuertes de la categoría. Un equipo que apuesta un pleno en cada uno de sus frentes y pone a prueba dentro del TC 4000 del Nuevo Car Show todo su potencial.