Uno Santa Fe | Ovación | IR Competición

El IR Competición se preparación para el Nuevo Car Show

Trabajo metódico, proyectos definidos: el buen presente del IR Competición tiene el foco puesto en el TC4000 del Nuevo Car Show Santafesino.

Ovación

Por Ovación

7 de febrero 2026 · 18:06hs
Ian Reutemann es uno de los responsables del IR Competición.

Ian Reutemann es uno de los responsables del IR Competición.

Ya consolidado, el arranque del campeonato 2026, encuentra al equipo IR Competición en plena actividad. Dentro del TC 4000, bajo la conducción técnica de Ian Reutemann y Axel Palmero, la escuadra confirma pilotos y trabaja intensamente para llegar óptimo a la primera fecha.

El equipo que nació en 2025, ahora comienza el año 2026 con tres autos en pista. Junto a Mario Baldo, Adrián Canavesio y Mauro Perassi con la presencia confirmada, proyectan y planifican. La estructura mantiene una base sólida y conocida de trabajo mientras realiza ajustes puntuales sobre cada una de las unidades. En base a eso, hablamos con Ian Reutemann: “Estamos muy contentos, en el TC 4000 del Nuevo Car Show arrancamos este año con nuestros tres pilotos confirmados: Mario Baldo, Adrián Canavesio y Mauro Perassi”.

Mario Baldo saldrá a la pista con el Torino que finalizó la temporada pasada y lo llevó a quedar entre los diez primeros en todas las fechas que disputó, conserva la misma motorización de Rody Agut y en el taller se está realizando un repaso exhaustivo de todo el conjunto: “Esto nos da confianza, el año pasado se mantuvo entre los diez, por lo tanto, con Mario continuamos con el mismo auto y los mismos motores. En el receso lo repasamos íntegramente”.

Las novedades del Nuevo Car Show

En el caso de Adrián Canavesio el inicio de la temporada será con el Torino que es de su propiedad, aquel, que el mismo Ian Reutemann puso 6º en la clasificación general de la última fecha del campeonato anterior en Rafaela. “Con Adrián vamos a iniciar el torneo con el Torino que corrí yo en la última fecha en Rafaela. Lo conocemos bien, es un auto con buen potencial”.

Para Mauro Perassi, el proyecto tendrá una novedad de relevancia. El piloto pasará a competir con un Ford Fairlane. La escuadra está trabajando minuciosamente en un proceso de adaptación a las exigencias reglamentarias de la categoría:“Con Mauro hacemos un cambio importante, se baja del Falcon, y va con un Ford Fairlane en esta temporada”.

Durante el receso, el equipo llevó adelante una revisión completa de las unidades, hizo trabajos específicos sobre los chasis y controles generales para dejar todo en condiciones de competencia desde el arranque mismo del campeonato: “Nosotros somos un equipo que tenemos que brindar las herramientas necesarias para que el piloto pueda mejorar, tenga buenos resultados y que sea protagonista”

Con planificación, un trabajo metódico, a conciencia, más una estructura rígida y los boxes mejor presentados de todo el paddock en el Nuevo Car Show, el IR Competición se prepara para afrontar el 2026 con ambición. Quiere consolidarse como uno de los equipos fuertes de la categoría. Un equipo que apuesta un pleno en cada uno de sus frentes y pone a prueba dentro del TC 4000 del Nuevo Car Show todo su potencial.

IR Competición Car Show Ian Reutemann
Noticias relacionadas
Italia sacó una diferencia en el arranque y luego aguantó bajo la lluvia ante Escocia.

Italia e Inglaterra festejaron en el Seis Naciones

el barcelona anuncio su desvinculacion del proyecto de la superliga europea

El Barcelona anunció su desvinculación del proyecto de la Superliga Europea

escandalo en alianza lima: trauco y pena dejan el club tras una grave denuncia

Escándalo en Alianza Lima: Trauco y Peña dejan el club tras una grave denuncia

ferro fue dueno del clasico y festejo con autoridad ante atenas

Ferro fue dueño del clásico y festejó con autoridad ante Atenas

Lo último

El IR Competición se preparación para el Nuevo Car Show

El IR Competición se preparación para el Nuevo Car Show

Quedaron definidos los semifinalistas de la Copa Ciudad de Recreo

Quedaron definidos los semifinalistas de la Copa Ciudad de Recreo

Regatas no deja de festejar en tierras sanjuaninas

Regatas no deja de festejar en tierras sanjuaninas

Último Momento
El IR Competición se preparación para el Nuevo Car Show

El IR Competición se preparación para el Nuevo Car Show

Quedaron definidos los semifinalistas de la Copa Ciudad de Recreo

Quedaron definidos los semifinalistas de la Copa Ciudad de Recreo

Regatas no deja de festejar en tierras sanjuaninas

Regatas no deja de festejar en tierras sanjuaninas

Italia e Inglaterra festejaron en el Seis Naciones

Italia e Inglaterra festejaron en el Seis Naciones

Impresionante temporal en Salta: inundaciones, calles anegadas y más de 200 evacuados

Impresionante temporal en Salta: inundaciones, calles anegadas y más de 200 evacuados

Ovación
Gremio oficializó a Nardoni y Unión celebra una venta histórica

Gremio oficializó a Nardoni y Unión celebra una venta histórica

Colón no se retira del mercado de pases: ¿qué busca y quién suena?

Colón no se retira del mercado de pases: ¿qué busca y quién suena?

Los Pumas 7s sufrieron tres derrotas en el Seven de Perth

Los Pumas 7's sufrieron tres derrotas en el Seven de Perth

Regatas de Santa Fe consiguió la tercera victoria en San Juan

Regatas de Santa Fe consiguió la tercera victoria en San Juan

Prueba exigente para Villa Dora en la Liga Argentina Femenina

Prueba exigente para Villa Dora en la Liga Argentina Femenina

Policiales
Emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policía en la autopista: le robaron su arma reglamentaria

Emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policía en la autopista: le robaron su arma reglamentaria

Cocaína oculta en secarropas: nuevos allanamientos en Esperanza y Santa Fe y una mujer aprehendida

Cocaína oculta en secarropas: nuevos allanamientos en Esperanza y Santa Fe y una mujer aprehendida

Murió el prestigioso médico Dr. Guillermo del Pazo, golpeado por delincuentes que entraron a robar a su casa

Murió el prestigioso médico Dr. Guillermo del Pazo, golpeado por delincuentes que entraron a robar a su casa

Escenario
Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco