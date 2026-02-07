Quedaron definidos los semifinalistas de la Copa Ciudad de Recreo

En las instalaciones ubicadas en Recreo Sur, se disputó la segunda jornada de la 8° Copa Ciudad de Recreo, en el que festejaron Central Oeste y La Perla del Oeste.

Central Oeste se impuso a Asto y logró el pasaje a las semifinales.

En cancha de La Perla del Oeste, se jugó la segunda jornada de la 8° Copa Ciudad de Recreo de Fútbol Masculino 'Sergio Espíndola", organizada por el Concejo Municipal de Recreo. En el primer partido Central Oeste derrotó 3 a 0 a Asto, con goles de Nahuel Barreto y Nahuel Vera en dos oportunidades, uno de penal. El cotejo fue arbitrado por Lucas Spaccesi.

Así, el equipo dirigido por Héctor Silva jugará con Defensores de Recreo, en una de las semifinales.

En el segundo encuentro, La Perla ganó 10 a 1 a Cruz Roja con goles de Diego Mazzón, Agustín Vega, Natanael Acosta, Juan Mendoza, Ivo Quiroz, Fernando Marquez x 2, Hugo Hofstetter x 2 y Leandro Mayenfisch, mientras que el descuento lo hizo Walter Zanabria.El partido estuvo arbitrado por Ángel Cristoforato.

Así, los dirigidos por Andrés Formento jugarán la otra semifinal contra Cosmos.

Los partidos semifinales se jugarán en cancha de Nobleza, el viernes 20 de febrero, en horario a confirmar.

Cabe mencionar que alrededor de 850 personas acompañaron la jornada. Antes de iniciar, el presidente del Concejo Municipal Omar Picard brindó unas palabras de bienvenida y agradeció a los clubes y el acompañamiento del público.

Estuvieron presentes el intendente Omar Colombo; los concejales Norma Antoniazzi, Horacio Grisetti, Noelia Formento, Miguel Chiarena y Silvana Appiani; el responsable de seguridad y convivencia ciudadana Julián Aranda; Sergio Espíndola y las y los presidentes y referentes de los clubes La Perla, Asto, Central Oeste y Cruz Roja. Es importante destacar que la octava edición es acompañada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Recreo.