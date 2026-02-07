Uno Santa Fe | Ovación | Copa Ciudad de Recreo

Quedaron definidos los semifinalistas de la Copa Ciudad de Recreo

En las instalaciones ubicadas en Recreo Sur, se disputó la segunda jornada de la 8° Copa Ciudad de Recreo, en el que festejaron Central Oeste y La Perla del Oeste.

Ovación

Por Ovación

7 de febrero 2026 · 18:01hs
Central Oeste se impuso a Asto y logró el pasaje a las semifinales.

Central Oeste se impuso a Asto y logró el pasaje a las semifinales.

En cancha de La Perla del Oeste, se jugó la segunda jornada de la 8° Copa Ciudad de Recreo de Fútbol Masculino 'Sergio Espíndola", organizada por el Concejo Municipal de Recreo. En el primer partido Central Oeste derrotó 3 a 0 a Asto, con goles de Nahuel Barreto y Nahuel Vera en dos oportunidades, uno de penal. El cotejo fue arbitrado por Lucas Spaccesi.

Así, el equipo dirigido por Héctor Silva jugará con Defensores de Recreo, en una de las semifinales.

En el segundo encuentro, La Perla ganó 10 a 1 a Cruz Roja con goles de Diego Mazzón, Agustín Vega, Natanael Acosta, Juan Mendoza, Ivo Quiroz, Fernando Marquez x 2, Hugo Hofstetter x 2 y Leandro Mayenfisch, mientras que el descuento lo hizo Walter Zanabria.El partido estuvo arbitrado por Ángel Cristoforato.

Así, los dirigidos por Andrés Formento jugarán la otra semifinal contra Cosmos.

Los partidos semifinales se jugarán en cancha de Nobleza, el viernes 20 de febrero, en horario a confirmar.

Cabe mencionar que alrededor de 850 personas acompañaron la jornada. Antes de iniciar, el presidente del Concejo Municipal Omar Picard brindó unas palabras de bienvenida y agradeció a los clubes y el acompañamiento del público.

Estuvieron presentes el intendente Omar Colombo; los concejales Norma Antoniazzi, Horacio Grisetti, Noelia Formento, Miguel Chiarena y Silvana Appiani; el responsable de seguridad y convivencia ciudadana Julián Aranda; Sergio Espíndola y las y los presidentes y referentes de los clubes La Perla, Asto, Central Oeste y Cruz Roja. Es importante destacar que la octava edición es acompañada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Recreo.

Copa Ciudad de Recreo Recreo Central Oeste
Noticias relacionadas
Italia sacó una diferencia en el arranque y luego aguantó bajo la lluvia ante Escocia.

Italia e Inglaterra festejaron en el Seis Naciones

el barcelona anuncio su desvinculacion del proyecto de la superliga europea

El Barcelona anunció su desvinculación del proyecto de la Superliga Europea

escandalo en alianza lima: trauco y pena dejan el club tras una grave denuncia

Escándalo en Alianza Lima: Trauco y Peña dejan el club tras una grave denuncia

ferro fue dueno del clasico y festejo con autoridad ante atenas

Ferro fue dueño del clásico y festejó con autoridad ante Atenas

Lo último

Quedaron definidos los semifinalistas de la Copa Ciudad de Recreo

Quedaron definidos los semifinalistas de la Copa Ciudad de Recreo

Regatas no deja de festejar en tierras sanjuaninas

Regatas no deja de festejar en tierras sanjuaninas

Italia e Inglaterra festejaron en el Seis Naciones

Italia e Inglaterra festejaron en el Seis Naciones

Último Momento
Quedaron definidos los semifinalistas de la Copa Ciudad de Recreo

Quedaron definidos los semifinalistas de la Copa Ciudad de Recreo

Regatas no deja de festejar en tierras sanjuaninas

Regatas no deja de festejar en tierras sanjuaninas

Italia e Inglaterra festejaron en el Seis Naciones

Italia e Inglaterra festejaron en el Seis Naciones

Impresionante temporal en Salta: inundaciones, calles anegadas y más de 200 evacuados

Impresionante temporal en Salta: inundaciones, calles anegadas y más de 200 evacuados

Así llegó el sable corvo de San Martín al Convento de San Lorenzo

Así llegó el sable corvo de San Martín al Convento de San Lorenzo

Ovación
Gremio oficializó a Nardoni y Unión celebra una venta histórica

Gremio oficializó a Nardoni y Unión celebra una venta histórica

Colón no se retira del mercado de pases: ¿qué busca y quién suena?

Colón no se retira del mercado de pases: ¿qué busca y quién suena?

Los Pumas 7s sufrieron tres derrotas en el Seven de Perth

Los Pumas 7's sufrieron tres derrotas en el Seven de Perth

Regatas de Santa Fe consiguió la tercera victoria en San Juan

Regatas de Santa Fe consiguió la tercera victoria en San Juan

Prueba exigente para Villa Dora en la Liga Argentina Femenina

Prueba exigente para Villa Dora en la Liga Argentina Femenina

Policiales
Emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policía en la autopista: le robaron su arma reglamentaria

Emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policía en la autopista: le robaron su arma reglamentaria

Cocaína oculta en secarropas: nuevos allanamientos en Esperanza y Santa Fe y una mujer aprehendida

Cocaína oculta en secarropas: nuevos allanamientos en Esperanza y Santa Fe y una mujer aprehendida

Murió el prestigioso médico Dr. Guillermo del Pazo, golpeado por delincuentes que entraron a robar a su casa

Murió el prestigioso médico Dr. Guillermo del Pazo, golpeado por delincuentes que entraron a robar a su casa

Escenario
Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco