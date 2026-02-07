Regatas no deja de festejar en tierras sanjuaninas

En su cuarta presentación en la Liga Federal, Regatas de Santa Fe se impuso a Gremio de Santa Cruz y acumuló una nueva victoria en San Juan.

En la presente jornada de sábado se está disputando la cuarta fecha de la Liga Federal de Vóley en San Juan, tanto en la rama masculina como femenina. Los encuentros se disputaron en el estadio Aldo Cantoni y el Velódromo Vicente Alejo Chancay. La Asociación Santafesina está representada por Regatas de Santa Fe que está cumpliendo una destacada labor, habiendo ganado los cuatro cotejos disputados en igual cantidad de presentaciones.

En la Zona 3 de la rama femenina, y en cumplimiento de la cuarta fecha de la Liga Federal de Vóley, que se disputa en San Juan bajo la fiscalización de la Federación de Vóleibol Argentino y otorga dos plazas a la élite nacional, Regatas de Santa Fe se impuso a Gremio de la provincia de Santa Cruz por 3 a 1 bajo el arbitraje de Yesica Sotelo y Romina Barceló.

En el estadio Aldo Cantoni de la provincia de San Juan, la escuadra lagunera derrotó a los patagónicos de Puerto San Julián por 3 a 1 con parciales de 22-25, 25-14, 25-14 y 25-22. Las chicas dirigidas por Florencia Delfino refrendaron el muy buen presente que están pasando en esta competición ya que ganaron todos los compromisos que le tocó afrontar.

image La escuadra lagunera se impuso a Gremio de Puerto San Julián por 3 a 1 en San Juan. fotos gentileza Ingrid Kreff

Son cuatro de cuatro y las laguneras siguen festejando. Regatas continúa con puntaje ideal en la competencia en tierras sanjuaninas. El juego fluye, la defensa agua y el ataque lastima. Se está viendo un equipo que sabe lo que quiere y que va por todo. La preparación de las laguneras ha sido clave y ahora se están viendo sus frutos.

Frente a las patagónicas, Regatas de Santa Fe presentó la siguiente alineación: Milagros Mecoli, Candela Gancedo, Ailen Sorba, Sarah Muller, Santina Montesano, Carolina Wetzel, María Laura Kiener, Agustina Marotte, Malena Sorba, Indra Rizzi, Trinidad Roubineau, Lucía Giménez, Catalina Bellone y Cecilia Soledad Vicino (c). Entrenadores: Florencia Delfino y Tadeo Vanstraten.

En el otro cotejo del grupo, en el mismo escenario, Sportivo Manantial de la provincia de Tucumán derrotó a Ausonia de San Juan por 3 a 2. En la jornada del domingo, por la quinta fecha, Regatas de Santa Fe se medirá a las 10.45 en el Velódromo de San Juan frente a Sportivo Manantial de Tucumán, mientras que a las 9, Gremio Vóley lo hará con Club Junín de Buenos Aires.