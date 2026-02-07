Uno Santa Fe | Santa Fe | Rosario

Rosario: Juzgan a cuatro reclusos por un caso de abuso sexual cometido en la cárcel

Enfrentan un juicio por abusar de un compañero de celda en la Sub Unidad 3, de zona sudoeste. Piden penas de hasta 14 años.

7 de febrero 2026 · 18:49hs
Rosario: Juzgan a cuatro reclusos por un caso de abuso sexual cometido en la cárcel

Rosario: Juzgan a cuatro reclusos por un caso de abuso sexual cometido en la cárcel

En el Centro de Justicia Penal, comenzó un juicio por abuso sexual dentro de la Sub Unidad 3 del Servicio Penitenciario de la provincia, ubicada de 27 de Febrero al 7600 en la ciudad de Rosario.

Las fiscales Cecilia Marcolin Loberse y Manuela Dalcol, de la Unidad Especial de Delitos Contra la Integridad Sexual, atribuyen a diversos delitos a cuatro reclusos que abusaron sexualmente de otro interno a finales del 2021.

Las fiscales les atribuyen a Ignacio G. (36), Paulino M. (54) y a Gerardo S. (34) los delitos de abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado, mientras que a Brian P. (32) el delito de abuso sexual con acceso carnal. Por ello, solicitaron, para todos, la pena de 14 años de prisión efectiva.

Los hechos se dieron en la Sub Unidad 3 del Complejo Penitenciario de Rosario y la agresión fue contra un compañero de pabellón de los acusados. Los sucesos se iniciaron en diciembre de 2021 y finalizaron en enero de 2022. En esa circunstancia, amenazaban con un arma blanca a la víctima para que no se oponga a las acciones. El tribunal está integrado por los jueces de Primera Instancia Lorena Aronne, Gonzalo Fernández Bussy y Silvana Lamas González.

Antecedentes de abuso sexual

Paulino M. se encontraba condenado en juicio oral a la pena de 13 años de prisión efectiva por abuso sexual agravado contra una menor de edad con la que convivía.

Brian P. se encontraba condenado a 5 años de prisión efectiva por los delitos de abuso sexual con acceso carnal en tentativa y en concurso real, con amenazas coactivas.

En tanto, Gerardo S. ya había sido condenado a 2 años y 6 meses de prisión efectiva por el delito de portación de arma de fuego de uso civil. Por su parte, Ignacio G. se encontraba condenado a 9 años de prisión efectiva por abuso sexual con acceso carnal, menazas simples y daños.

Rosario abuso sexual
Noticias relacionadas
ocho tenistas argentinos avanzaron a la segunda ronda del challenger de rosario

Ocho tenistas argentinos avanzaron a la segunda ronda del Challenger de Rosario

pullaro: logramos lo que nadie creia posible en america latina: un derrumbe del delito en rosario y en santa fe

Pullaro: "Logramos lo que nadie creía posible en América Latina: un derrumbe del delito en Rosario y en Santa Fe"

analizan construir un tercer carril en la autopista entre santa fe y el aeropuerto de sauce viejo

Analizan construir un tercer carril en la autopista entre Santa Fe y el aeropuerto de Sauce Viejo

kendry paez se entrena en river y suena con debutar ante tigre

Kendry Páez se entrena en River y sueña con debutar ante Tigre

Lo último

La eufórica entrada de Javier Milei a San Lorenzo

La eufórica entrada de Javier Milei a San Lorenzo

Capibaras XV debutó en el plano internacional con un vibrante empate ante Yacaré XV

Capibaras XV debutó en el plano internacional con un vibrante empate ante Yacaré XV

Milei encabezó el acto por el Combate de San Lorenzo y la entrega del sable corvo de San Martín: Un acto de justicia histórica

Milei encabezó el acto por el Combate de San Lorenzo y la entrega del sable corvo de San Martín: "Un acto de justicia histórica"

Último Momento
La eufórica entrada de Javier Milei a San Lorenzo

La eufórica entrada de Javier Milei a San Lorenzo

Capibaras XV debutó en el plano internacional con un vibrante empate ante Yacaré XV

Capibaras XV debutó en el plano internacional con un vibrante empate ante Yacaré XV

Milei encabezó el acto por el Combate de San Lorenzo y la entrega del sable corvo de San Martín: Un acto de justicia histórica

Milei encabezó el acto por el Combate de San Lorenzo y la entrega del sable corvo de San Martín: "Un acto de justicia histórica"

La temperatura media de enero en la ciudad de Santa Fe fue la más baja de los últimos cinco años

La temperatura media de enero en la ciudad de Santa Fe fue la más baja de los últimos cinco años

Rosario: Juzgan a cuatro reclusos por un caso de abuso sexual cometido en la cárcel

Rosario: Juzgan a cuatro reclusos por un caso de abuso sexual cometido en la cárcel

Ovación
Capibaras XV debutó en el plano internacional con un vibrante empate ante Yacaré XV

Capibaras XV debutó en el plano internacional con un vibrante empate ante Yacaré XV

Gremio oficializó a Nardoni y Unión celebra una venta histórica

Gremio oficializó a Nardoni y Unión celebra una venta histórica

Colón no se retira del mercado de pases: ¿qué busca y quién suena?

Colón no se retira del mercado de pases: ¿qué busca y quién suena?

El maratón Paraná-Santa Fe volvió tras 38 años

El maratón Paraná-Santa Fe volvió tras 38 años

El IR Competición se preparación para el Nuevo Car Show

El IR Competición se preparación para el Nuevo Car Show

Policiales
Emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policía en la autopista: le robaron su arma reglamentaria

Emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policía en la autopista: le robaron su arma reglamentaria

Cocaína oculta en secarropas: nuevos allanamientos en Esperanza y Santa Fe y una mujer aprehendida

Cocaína oculta en secarropas: nuevos allanamientos en Esperanza y Santa Fe y una mujer aprehendida

Murió el prestigioso médico Dr. Guillermo del Pazo, golpeado por delincuentes que entraron a robar a su casa

Murió el prestigioso médico Dr. Guillermo del Pazo, golpeado por delincuentes que entraron a robar a su casa

Escenario
Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco