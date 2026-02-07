Gremio oficializó a Nardoni y Unión celebra una venta histórica

Gremio anunció la llegada de Juan Ignacio Nardoni, en una operación que también representa un fuerte rédito económico para Unión.

La historia de Juan Ignacio Nardoni sumó un nuevo capítulo internacional. Tras consolidarse en Racing y levantar títulos continentales, el mediocampista nacido futbolísticamente en Unión fue anunciado como nuevo refuerzo de Gremio de Porto Alegre, en una transferencia que no solo marca un salto en su carrera, sino que también deja un ingreso millonario para el club santafesino.

A través de sus redes sociales, Gremio le dio la bienvenida al volante con un mensaje contundente: “¡BIENVENIDO! El mediocampista Juan Nardoni, campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa, llega procedente de Racing para reforzar al Tricolor. El atleta aterrizará en Porto Alegre la próxima semana para someterse a exámenes médicos y firmar contrato. Suerte” , acompañado por el hashtag #ReforçoTricolor .

En la imagen difundida —creada de manera digital— ya se lo puede ver a Nardoni con la camiseta del conjunto gaúcho, más allá de que el jugador recién viajará el lunes a Porto Alegre para cumplir con los estudios médicos de rigor y rubricar su vínculo contractual.

Un pase que también festeja Unión

Más allá del impacto deportivo, la transferencia tiene un efecto directo en Unión, club formador de Nardoni. El Tatengue conserva el 30% de los derechos económicos del futbolista, por lo que, de cerrarse la operación en los términos acordados, recibirá alrededor de 2.400.000 dólares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Gremio/status/2019917621236322768&partner=&hide_thread=false BEM-VINDO! O meio-campista Juan Nardoni, campeão da Copa Sul-Americana e da Recopa, chega do Racing para reforçar o Tricolor. O atleta desembarca em Porto Alegre na próxima semana para realizar exames médicos e assinar contrato.¡!#ReforçoTricolor pic.twitter.com/Pks3Z1QNXF — Grêmio FBPA (@Gremio) February 6, 2026

La cifra surge de una negociación entre Racing y Gremio que ronda los ocho millones de dólares, más otros dos millones en objetivos, lo que convierte a esta venta en una de las más importantes vinculadas a un futbolista surgido de las inferiores rojiblancas en los últimos años.

De Santa Fe a campeón continental

Nardoni se formó en Unión y debutó en Primera División con apenas 18 años, convirtiéndose rápidamente en una de las apariciones más interesantes del club. Su rendimiento y proyección llevaron a Racing a adquirir el 70% de su pase a comienzos de 2023 por seis millones de dólares.

En Avellaneda, el mediocampista disputó 126 partidos oficiales, marcó cinco goles, dio siete asistencias y fue parte fundamental de un ciclo exitoso que incluyó la Supercopa Internacional 2023, la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.

Nardoni.jpg Juan Ignacio Nardoni brilló en sus inicios en Unión, que termina cerrando una venta histórica y con expectativas de más ingresos. Prensa Unión

Cuando todo parecía cerrado, la operación atravesó algunas diferencias de último momento entre Racing y Gremio, vinculadas a detalles contractuales y a la discusión por la conservación de un porcentaje de plusvalía. Durante algunas horas, el pase quedó en suspenso y generó incertidumbre en todas las partes.

Sin embargo, las posturas se acercaron, los desacuerdos se resolvieron y el camino quedó despejado para que Nardoni se convierta en refuerzo del Tricolor. Desde Racing, además, tomaron una decisión clara: no buscar un reemplazante y reorganizar el mediocampo con nombres propios.

Un cierre redondo para Unión

Mientras Nardoni se prepara para dar el salto al fútbol brasileño y Gremio lo exhibe como una de sus apuestas fuertes, Unión observa con satisfacción cómo una de sus joyas vuelve a generar un impacto positivo en las arcas del club.

Una operación que combina formación, proyección, títulos y gestión, y que confirma que el camino iniciado en Santa Fe sigue dando frutos, incluso cuando el protagonista ya viste otra camiseta.