Uno Santa Fe | Unión | Unión

Gremio oficializó a Nardoni y Unión celebra una venta histórica

Gremio anunció la llegada de Juan Ignacio Nardoni, en una operación que también representa un fuerte rédito económico para Unión.

Ovación

Por Ovación

7 de febrero 2026 · 09:12hs
Gremio oficializó a Nardoni y Unión celebra una venta histórica

La historia de Juan Ignacio Nardoni sumó un nuevo capítulo internacional. Tras consolidarse en Racing y levantar títulos continentales, el mediocampista nacido futbolísticamente en Unión fue anunciado como nuevo refuerzo de Gremio de Porto Alegre, en una transferencia que no solo marca un salto en su carrera, sino que también deja un ingreso millonario para el club santafesino.

El anuncio de Gremio y la bienvenida oficial

A través de sus redes sociales, Gremio le dio la bienvenida al volante con un mensaje contundente: “¡BIENVENIDO! El mediocampista Juan Nardoni, campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa, llega procedente de Racing para reforzar al Tricolor. El atleta aterrizará en Porto Alegre la próxima semana para someterse a exámenes médicos y firmar contrato. Suerte”, acompañado por el hashtag #ReforçoTricolor.

LEER MÁS: Madelón, molesto y autocrítico: "No fuimos el Unión que me gusta"

En la imagen difundida —creada de manera digital— ya se lo puede ver a Nardoni con la camiseta del conjunto gaúcho, más allá de que el jugador recién viajará el lunes a Porto Alegre para cumplir con los estudios médicos de rigor y rubricar su vínculo contractual.

Un pase que también festeja Unión

Más allá del impacto deportivo, la transferencia tiene un efecto directo en Unión, club formador de Nardoni. El Tatengue conserva el 30% de los derechos económicos del futbolista, por lo que, de cerrarse la operación en los términos acordados, recibirá alrededor de 2.400.000 dólares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Gremio/status/2019917621236322768&partner=&hide_thread=false

La cifra surge de una negociación entre Racing y Gremio que ronda los ocho millones de dólares, más otros dos millones en objetivos, lo que convierte a esta venta en una de las más importantes vinculadas a un futbolista surgido de las inferiores rojiblancas en los últimos años.

De Santa Fe a campeón continental

Nardoni se formó en Unión y debutó en Primera División con apenas 18 años, convirtiéndose rápidamente en una de las apariciones más interesantes del club. Su rendimiento y proyección llevaron a Racing a adquirir el 70% de su pase a comienzos de 2023 por seis millones de dólares.

En Avellaneda, el mediocampista disputó 126 partidos oficiales, marcó cinco goles, dio siete asistencias y fue parte fundamental de un ciclo exitoso que incluyó la Supercopa Internacional 2023, la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.

Nardoni.jpg
Juan Ignacio Nardoni brill&oacute; en sus inicios en Uni&oacute;n, que termina cerrando una venta hist&oacute;rica y con expectativas de m&aacute;s ingresos.

Juan Ignacio Nardoni brilló en sus inicios en Unión, que termina cerrando una venta histórica y con expectativas de más ingresos.

Cuando todo parecía cerrado, la operación atravesó algunas diferencias de último momento entre Racing y Gremio, vinculadas a detalles contractuales y a la discusión por la conservación de un porcentaje de plusvalía. Durante algunas horas, el pase quedó en suspenso y generó incertidumbre en todas las partes.

LEER MÁS: El uno por uno de Unión en la caída frente a Central Córdoba

Sin embargo, las posturas se acercaron, los desacuerdos se resolvieron y el camino quedó despejado para que Nardoni se convierta en refuerzo del Tricolor. Desde Racing, además, tomaron una decisión clara: no buscar un reemplazante y reorganizar el mediocampo con nombres propios.

Un cierre redondo para Unión

Mientras Nardoni se prepara para dar el salto al fútbol brasileño y Gremio lo exhibe como una de sus apuestas fuertes, Unión observa con satisfacción cómo una de sus joyas vuelve a generar un impacto positivo en las arcas del club.

Una operación que combina formación, proyección, títulos y gestión, y que confirma que el camino iniciado en Santa Fe sigue dando frutos, incluso cuando el protagonista ya viste otra camiseta.

Unión Nardoni Gremio
Noticias relacionadas
pitton dio la cara tras una dura caida de union: hicimos un gran esfuerzo, pero no alcanzo

Pittón dio la cara tras una dura caída de Unión: "Hicimos un gran esfuerzo, pero no alcanzó"

se destrabo el pase de nardoni a gremio y union celebra un ingreso millonario

Se destrabó el pase de Nardoni a Gremio y Unión celebra un ingreso millonario

un recuerdo que ilusiona: la ultima vez que union gano en santiago a central cordoba

Un recuerdo que ilusiona: la última vez que Unión ganó en Santiago a Central Córdoba

central cordoba se juega mucho ante union: sin goles, sin triunfos y con presion

Central Córdoba se juega mucho ante Unión: sin goles, sin triunfos y con presión

Lo último

Buen triunfo de Gimnasia en la Liga Nacional Masculina

Buen triunfo de Gimnasia en la Liga Nacional Masculina

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Calor en Santa Fe: tras el alivio, vuelven las máximas altas y posibles lluvias en la semana

Calor en Santa Fe: tras el alivio, vuelven las máximas altas y posibles lluvias en la semana

Último Momento
Buen triunfo de Gimnasia en la Liga Nacional Masculina

Buen triunfo de Gimnasia en la Liga Nacional Masculina

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Calor en Santa Fe: tras el alivio, vuelven las máximas altas y posibles lluvias en la semana

Calor en Santa Fe: tras el alivio, vuelven las máximas altas y posibles lluvias en la semana

Pusineri: Sabíamos que el partido ante Unión se podía definir en un detalle

Pusineri: "Sabíamos que el partido ante Unión se podía definir en un detalle"

Gremio oficializó a Nardoni y Unión celebra una venta histórica

Gremio oficializó a Nardoni y Unión celebra una venta histórica

Ovación
Gremio oficializó a Nardoni y Unión celebra una venta histórica

Gremio oficializó a Nardoni y Unión celebra una venta histórica

Pusineri: Sabíamos que el partido ante Unión se podía definir en un detalle

Pusineri: "Sabíamos que el partido ante Unión se podía definir en un detalle"

Pittón dio la cara tras una dura caída de Unión: Hicimos un gran esfuerzo, pero no alcanzó

Pittón dio la cara tras una dura caída de Unión: "Hicimos un gran esfuerzo, pero no alcanzó"

Sábado cargado de fútbol en la Liga Profesional: cinco partidos clave por el Apertura

Sábado cargado de fútbol en la Liga Profesional: cinco partidos clave por el Apertura

Copa Davis: Argentina y Corea del Sur igualan 1-1 luego del primer día

Copa Davis: Argentina y Corea del Sur igualan 1-1 luego del primer día

Policiales
Emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policía en la autopista: le robaron su arma reglamentaria

Emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policía en la autopista: le robaron su arma reglamentaria

Murió el prestigioso médico Dr. Guillermo del Pazo, golpeado por delincuentes que entraron a robar a su casa

Murió el prestigioso médico Dr. Guillermo del Pazo, golpeado por delincuentes que entraron a robar a su casa

La Policía de Acción Táctica detuvo a dos trapitos que amenazaron y le exigieron plata a un joven para cuidar su auto antes del partido de Unión

La Policía de Acción Táctica detuvo a dos trapitos que amenazaron y le exigieron plata a un joven para "cuidar" su auto antes del partido de Unión

Escenario
Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco