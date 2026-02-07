Colón no se retira del mercado de pases: ¿qué busca y quién suena?

Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón sigue buscando jugadores en ataque para potenciarse de cara al arranque de la Primera Nacional. Un goleador comenzó a sonar fuerte.

7 de febrero 2026 · 11:00hs
Colón continúa moviéndose en el mercado de pases con la intención de fortalecer su delantera y acelerar el armado del plantel que conducirá técnicamente Ezequiel Medrán. Entre los nombres que toman fuerza en las últimas horas aparece Brian Ferreyra, delantero de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, un atacante de buena estatura y trayectoria sólida en la Primera Nacional que empezó a sonar con fuerza como posible refuerzo sabalero.

Perfil goleador para la ofensiva de Colón

Ferreyra, de 29 años, se perfila como un delantero centro que conjuga presencia física (1,89 m) y experiencia en el fútbol argentino de ascenso. Actualmente, se desempeña en Gimnasia de Mendoza, club con el que tiene contrato vigente hasta finales de 2028, pero el interés de Colón por sumar una alternativa ofensiva en esa posición pone al atacante en el centro de las conversaciones.

La dirigencia sabalera maneja con interés su nombre, y el aporte de Ferreyra, especialmente en términos de definición en el último tramo del campo, es uno de los argumentos que más seduce a los encargados de reforzar el ataque rojinegro.

Un paso destacado por la Primera Nacional

El delantero ha tenido una trayectoria destacada en el ascenso argentino. En la temporada 2025, con Gimnasia de Mendoza, disputó 33 partidos, anotó 9 goles y sumó 4 asistencias, lo que lo convirtió en una de las piezas más regulares del equipo. Además, Ferreyra sumó minutos en el Reducido de la Primera Nacional y en la Copa Argentina, competencias en las que mostró poder de adaptación a distintos contextos y exigencias.

Su recorrido incluye pasos por Deportivo Madryn, donde también marcó goles y consolidó su desempeño en la categoría, así como experiencias en clubes como Flandria, Estudiantes de Río Cuarto y Almagro, aportando antecedentes sólidos que respaldan su candidatura como posible incorporación para Colón.

¿Qué busca Colón con su llegada?

Con 16 refuerzos ya incorporados, el desafío de Colón pasa por terminar de completar el plantel con un jugador ofensivo que aporte gol y presencia dentro del área. En este sentido, Ferreyra aparece como una pieza que podría complementar la delantera sabalera y darle variantes tácticas a Medrán, especialmente en partidos cerrados o donde la pelota profunda sea un recurso clave para destrabar defensas rivales.

Brian Ferreyra fue dirigido por Ezequiel Medr&aacute;n en Gimnasia de Mendoza y suena para Col&oacute;n.

Brian Ferreyra fue dirigido por Ezequiel Medrán en Gimnasia de Mendoza y suena para Colón.

Además, su experiencia en la Primera Nacional —una liga exigente y de carácter físico— lo posiciona como un jugador apto para competir en el exigente ritmo de la Liga Profesional.

Diálogo abierto y expectativas

Si bien aún no hay un acuerdo cerrado entre las partes, las conversaciones entre Colón y Gimnasia de Mendoza ya comenzaron a tomar impulso. La dirigencia rojinegra analiza la operación con atención, evaluando costos, ficha y posibilidades de llegada, en un mercado que se acerca al cierre y donde encontrar un delantero con gol puede ser clave para terminar de cerrar el ciclo de incorporaciones.

Mientras tanto, Ferreyra sigue enfocado en su rendimiento con Gimnasia, aunque no oculta el interés de dar un salto y llegar a un club de mayor envergadura como lo es Colón, donde la competencia en el frente de ataque promete ser intensa.

La negociación continúa y, de concretarse, Colón sumará una referencia ofensiva interesante: un delantero probado, con gol, experiencia y hambre de competir en una nueva etapa que, para el Sabalero, aún está lejos de definirse.

