Uno Santa Fe | Ovación | Alianza Lima

Escándalo en Alianza Lima: Trauco y Peña dejan el club tras una grave denuncia

Ambos futbolistas fueron desvinculados luego de ser acusados por presunto abuso sexual durante la pretemporada en Uruguay.

Ovación

Por Ovación

7 de febrero 2026 · 15:15hs
Escándalo en Alianza Lima: Trauco y Peña dejan el club tras una grave denuncia

Alianza Lima confirmó oficialmente la salida de Miguel Trauco y Sergio Peña luego de que ambos futbolistas fueran denunciados por presunto abuso sexual contra una joven argentina, en un hecho que habría ocurrido durante la pretemporada realizada en Montevideo, Uruguay.

En el mismo contexto, Carlos Zambrano, quien también fue mencionado de manera colateral en el expediente, continuará formando parte del plantel. Alianza Lima explicó que, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, el defensor no se encuentra imputado formalmente y no pesa sobre él una denuncia directa, motivo por el cual no fue alcanzado por la medida adoptada con Trauco y Peña. No obstante, el club aclaró que seguirá de cerca la evolución del caso y actuará en consecuencia si surgieran nuevos elementos.

Según trascendió, la denuncia fue presentada por una joven argentina que aseguró haber sido víctima de abuso sexual durante la estadía del plantel en Uruguay. A partir de esa presentación, el caso quedó en manos de la Justicia uruguaya, que avanza con las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

Desde el club remarcaron que colaborarán con la investigación y que la decisión de prescindir de Trauco y Peña se tomó “en resguardo de la institución”, aclarando que no implica una condena judicial anticipada.

Un escándalo de Alianza Lima que generó una gran repercusión en Perú

El episodio generó una fuerte repercusión tanto en Perú como en el exterior, especialmente por tratarse de futbolistas de selección y referentes del equipo. Organismos vinculados al fútbol y al ámbito deportivo en general observarán con atención el desarrollo del proceso judicial, en un contexto donde las instituciones buscan mostrar una postura más firme frente a denuncias de violencia sexual.

Mientras la investigación continúa, Alianza Lima atraviesa horas delicadas desde lo deportivo y lo institucional. La salida de dos jugadores importantes obliga al cuerpo técnico a reconfigurar el plantel, al tiempo que el club intenta preservar su imagen pública. En paralelo, el foco permanece puesto en el avance de la causa judicial, que será la encargada de determinar los hechos y eventuales responsabilidades, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia de las partes involucradas.

Alianza Lima Uruguay Perú
Noticias relacionadas
Italia sacó una diferencia en el arranque y luego aguantó bajo la lluvia ante Escocia.

Italia e Inglaterra festejaron en el Seis Naciones

el barcelona anuncio su desvinculacion del proyecto de la superliga europea

El Barcelona anunció su desvinculación del proyecto de la Superliga Europea

ferro fue dueno del clasico y festejo con autoridad ante atenas

Ferro fue dueño del clásico y festejó con autoridad ante Atenas

roja directa para cuti romero en un tottenham que se desmorona

Roja directa para Cuti Romero en un Tottenham que se desmorona

Lo último

Italia e Inglaterra festejaron en el Seis Naciones

Italia e Inglaterra festejaron en el Seis Naciones

Impresionante temporal en Salta: inundaciones, calles anegadas y más de 200 evacuados

Impresionante temporal en Salta: inundaciones, calles anegadas y más de 200 evacuados

Así llegó el sable corvo de San Martín al Convento de San Lorenzo

Así llegó el sable corvo de San Martín al Convento de San Lorenzo

Último Momento
Italia e Inglaterra festejaron en el Seis Naciones

Italia e Inglaterra festejaron en el Seis Naciones

Impresionante temporal en Salta: inundaciones, calles anegadas y más de 200 evacuados

Impresionante temporal en Salta: inundaciones, calles anegadas y más de 200 evacuados

Así llegó el sable corvo de San Martín al Convento de San Lorenzo

Así llegó el sable corvo de San Martín al Convento de San Lorenzo

El Barcelona anunció su desvinculación del proyecto de la Superliga Europea

El Barcelona anunció su desvinculación del proyecto de la Superliga Europea

Escándalo en Alianza Lima: Trauco y Peña dejan el club tras una grave denuncia

Escándalo en Alianza Lima: Trauco y Peña dejan el club tras una grave denuncia

Ovación
Gremio oficializó a Nardoni y Unión celebra una venta histórica

Gremio oficializó a Nardoni y Unión celebra una venta histórica

Colón no se retira del mercado de pases: ¿qué busca y quién suena?

Colón no se retira del mercado de pases: ¿qué busca y quién suena?

Los Pumas 7s sufrieron tres derrotas en el Seven de Perth

Los Pumas 7's sufrieron tres derrotas en el Seven de Perth

Regatas de Santa Fe consiguió la tercera victoria en San Juan

Regatas de Santa Fe consiguió la tercera victoria en San Juan

Prueba exigente para Villa Dora en la Liga Argentina Femenina

Prueba exigente para Villa Dora en la Liga Argentina Femenina

Policiales
Emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policía en la autopista: le robaron su arma reglamentaria

Emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policía en la autopista: le robaron su arma reglamentaria

Cocaína oculta en secarropas: nuevos allanamientos en Esperanza y Santa Fe y una mujer aprehendida

Cocaína oculta en secarropas: nuevos allanamientos en Esperanza y Santa Fe y una mujer aprehendida

Murió el prestigioso médico Dr. Guillermo del Pazo, golpeado por delincuentes que entraron a robar a su casa

Murió el prestigioso médico Dr. Guillermo del Pazo, golpeado por delincuentes que entraron a robar a su casa

Escenario
Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco