Escándalo en Alianza Lima: Trauco y Peña dejan el club tras una grave denuncia

Alianza Lima confirmó oficialmente la salida de Miguel Trauco y Sergio Peña luego de que ambos futbolistas fueran denunciados por presunto abuso sexual contra una joven argentina, en un hecho que habría ocurrido durante la pretemporada realizada en Montevideo, Uruguay.

En el mismo contexto, Carlos Zambrano, quien también fue mencionado de manera colateral en el expediente, continuará formando parte del plantel. Alianza Lima explicó que, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, el defensor no se encuentra imputado formalmente y no pesa sobre él una denuncia directa, motivo por el cual no fue alcanzado por la medida adoptada con Trauco y Peña. No obstante, el club aclaró que seguirá de cerca la evolución del caso y actuará en consecuencia si surgieran nuevos elementos.

Según trascendió, la denuncia fue presentada por una joven argentina que aseguró haber sido víctima de abuso sexual durante la estadía del plantel en Uruguay. A partir de esa presentación, el caso quedó en manos de la Justicia uruguaya, que avanza con las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

Desde el club remarcaron que colaborarán con la investigación y que la decisión de prescindir de Trauco y Peña se tomó “en resguardo de la institución”, aclarando que no implica una condena judicial anticipada.

Un escándalo de Alianza Lima que generó una gran repercusión en Perú

El episodio generó una fuerte repercusión tanto en Perú como en el exterior, especialmente por tratarse de futbolistas de selección y referentes del equipo. Organismos vinculados al fútbol y al ámbito deportivo en general observarán con atención el desarrollo del proceso judicial, en un contexto donde las instituciones buscan mostrar una postura más firme frente a denuncias de violencia sexual.

Mientras la investigación continúa, Alianza Lima atraviesa horas delicadas desde lo deportivo y lo institucional. La salida de dos jugadores importantes obliga al cuerpo técnico a reconfigurar el plantel, al tiempo que el club intenta preservar su imagen pública. En paralelo, el foco permanece puesto en el avance de la causa judicial, que será la encargada de determinar los hechos y eventuales responsabilidades, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia de las partes involucradas.