El jugador de Inter Miami que habría sido transferido por criticar a Mascherano

Benjamín Cremaschi fue cedido a Parma de Italia tras perder protagonismo en Inter Miami con la llegada de Javier Mascherano

2 de septiembre 2025 · 18:24hs
El jugador de Inter Miami que habría sido transferido por criticar a Mascherano

El estadounidense con raíces argentinas Benjamín Cremaschi fue cedido a Parma de Italia hasta mediados de 2026, con una opción de compra cercana a los 4,5 millones de euros tras perder protagonismo en Inter Miami con la llegada de Javier Mascherano y luego de manifestar su disconformidad.

La salida del mediocampista se oficializó tras la derrota de Inter Miami en la final de la Leagues Cup, en donde Cremaschi, hijo del ex rugbier Pablo Cremaschi, había sido una de las promesas del equipo desde la llegada de Lionel Messi a la MLS, pero su participación fue disminuyendo con el arribo del nuevo cuerpo técnico.

Cremaschi deja Inter Miami

En la última temporada con el equipo estadounidense, Cremaschi acumuló 30 partidos entre liga, copas y Mundial de Clubes, aunque con presencia cada vez más esporádica.

El conflicto se intensificó cuando el jugador expresó su malestar ante los medios: “Me da bronca, quiero jugar, es lo más importante para mí. He jugado poco en estos últimos partidos, no creo que sea por mi nivel porque me siento bien”.

Además, el mediocampista cuestionó la planificación del cuerpo técnico: “Voy a los partidos y no tengo idea dónde jugaré. Prepararse en la posición que jugaré es imposible. Cuesta mentalmente a veces”.

Mascherano respondió en conferencia y calificó las declaraciones como “desafortunadas”, además de que defendió la preparación táctica del equipo: “No es que yo me despierto a la mañana y tiro una moneda”.

La transferencia fue anunciada por Inter Miami en redes sociales con un mensaje de despedida: “¡Benja se marcha cedido al Parma! ¡Mucha suerte en esta nueva etapa! Te animaremos desde casa”.

