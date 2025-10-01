Uno Santa Fe | Ovación | Manchester City

El Manchester City se la juega en su visita al Monaco en la Champions League

Manchester City buscará su segunda victoria en la actual edición de la Champions League, desde las 16, cuando visite a Monaco en el Stade Louis II.

1 de octubre 2025 · 07:33hs
Manchester City visita este miércoles al Monaco en el marco del partido por la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League.

El encuentro se disputa desde las 16 horas de la Argentina en el Stade Louis II, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

El conjunto de Pep Guardiola quiere dejar atrás lo que fue floja temporada pasada y arrancó la presente edición de la Champions con una victoria ante Napoli.

Probables formaciones de Monaco vs Manchester City

Mónaco: Philipp Köhn, Thilo Kehrer, Eric Dier, Chrislain Matsima, Vanderson, Jordan Teze, Mamadou Coulibaly, Takumi Minamino, Caio Henrique, Folarin Balogun, Mika Biereth

Manchester City: Gianluigi Donnarumma, Rúben Dias, Nathan Aké, Matheus Nunes, Nico O’Reilly, Tijjani Reijnders, Bernardo Silva, Phil Foden, Savio, Jérémy Doku, Erling Haaland

El Arsenal busca dar otro paso firme ante Olympiacos

Arsenal recibe este miércoles al Olympiacos en el marco del partido por la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League.

El encuentro se disputa desde las 16 horas de la Argentina en el Emirates Stadium, y se podrá seguir en vivo por ESPN 2 y Disney+.

El conjunto inglés viene de ser semifinalista de la pasada edición y debutó con una victoria en la presente.

Probables formaciones de Arsenal vs Olympiacos

Arsenal: David Raya – Timber, Magalhães, Saliba, Calafiori – Zubimendi, Rice, Merino – Eze, Saka, Gyökeres

Olympiacos: Tzolakis – Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega – Esse, Muzakitis – Podence, Chiquinho, Strefezza – El Kaabi

