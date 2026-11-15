Uno Santa Fe | Ovación | Alpine

El mensaje de Alpine de cara a la recta final en la Fórmula 1: "Listos para darlo todo"

La escudería Alpine, en la que compiten el argentino Franco Colapinto y su compañero Pierre Gasly, palpitó la recta final del calendario de la Fórmula 1

15 de noviembre 2026 · 08:52hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El mensaje de Alpine de cara a la recta final en la Fórmula 1: Listos para darlo todo

La escudería francesa Alpine, en la que compiten el piloto argentino Franco Colapinto y su compañero Pierre Gasly, palpitó la recta final del calendario de la Fórmula 1: “Listos para darlo todo”.

El campeonato de la máxima categoría del automovilismo se acerca al final de la temporada 2026, ya que le quedan pendientes los últimos tres Grandes Premios del calendario oficial, que se disputarán en Las Vegas, Qatar y Abu Dabi, donde los de Alpine buscarán culminar el año de la mejor manera: "El triple encabezado final se acerca".

Alpine no claudica en la F1

Con fotos de sus dos pilotos, que ya están confirmados para la próxima temporada, la escudería francesa Alpine emitió un mensaje en sus redes sociales anticipando que etan "listos para darlo todo" de cara a la recta final del calendario de la Fórmula 1, con tres Grandes Premios por delante.

A la Fórmula 1 le resta definir el ganador del Campeonato de Constructores, que lidera Mercedes con 652 puntos, cuando faltan pocas fechas para culminar la temporada. El podio lo completan Ferrari y Red Bull, con 510 y 415 unidades, respectivamente. Por su parte, Alpine hace cuentas para quedarse con el quinto puesto, que actualmente ocupa Racing Bulls, equipo que le lleva 45 puntos de ventaja.

Esto supone un grado de dificultad altísimo para la escudería en la que compite el argentino Franco Colapinto, debido a que, si quisiera alcanzar la posición anteriormente mencionada, sus pilotos deberían terminar entre los cinco mejores en las tres carreras pendientes y hacer fuerza para que ninguno de los pilotos de Racing Bulls siga sumando puntos.

Los próximos Grandes Premios que se correrán son: Las Vegas, del 21 al 22 de noviembre; luego viajarán a Asia para competir en Qatar, del 27 al 29 del mismo mes, y, por último, deberán finalizar la temporada del 4 al 6 de diciembre en el GP de Abu Dabi.

Alpine Fórmula 1 Franco Colapinto
Noticias relacionadas
regatas santa fe grito campeon en rosario y conquisto la copa santa fe u17

Regatas Santa Fe gritó campeón en Rosario y conquistó la Copa Santa Fe U17

oficial a2: regatas (sf)-macabi y alumni-kimberley, las semifinales por los ascensos

Oficial A2: Regatas (SF)-Macabi y Alumni-Kimberley, las semifinales por los ascensos

godoy cruz y tristan suarez juegan la final por el primer ascenso a la liga profesional

Godoy Cruz y Tristán Suárez juegan la final por el primer ascenso a la Liga Profesional

escandalo en el reducido: deportivo madryn ganaba 3-1, agredieron al arquero y suspendieron el partido

Escándalo en el Reducido: Deportivo Madryn ganaba 3-1, agredieron al arquero y suspendieron el partido

Lo último

La ilusión de Ignacio Lago en Colón: Para ascender hay que ganarles a todos

La ilusión de Ignacio Lago en Colón: "Para ascender hay que ganarles a todos"

El río Paraná volvió a crecer en Santa Fe, llegó a los 5,70 metros y alcanzó el nivel de evacuación

El río Paraná volvió a crecer en Santa Fe, llegó a los 5,70 metros y alcanzó el nivel de evacuación

El mensaje de Alpine de cara a la recta final en la Fórmula 1: Listos para darlo todo

El mensaje de Alpine de cara a la recta final en la Fórmula 1: "Listos para darlo todo"

Último Momento
La ilusión de Ignacio Lago en Colón: Para ascender hay que ganarles a todos

La ilusión de Ignacio Lago en Colón: "Para ascender hay que ganarles a todos"

El río Paraná volvió a crecer en Santa Fe, llegó a los 5,70 metros y alcanzó el nivel de evacuación

El río Paraná volvió a crecer en Santa Fe, llegó a los 5,70 metros y alcanzó el nivel de evacuación

El mensaje de Alpine de cara a la recta final en la Fórmula 1: Listos para darlo todo

El mensaje de Alpine de cara a la recta final en la Fórmula 1: "Listos para darlo todo"

La EPE interrumpió preventivamente el servicio eléctrico en Vuelta del Paraguayo por la crecida del río

La EPE interrumpió preventivamente el servicio eléctrico en Vuelta del Paraguayo por la crecida del río

Regatas Santa Fe gritó campeón en Rosario y conquistó la Copa Santa Fe U17

Regatas Santa Fe gritó campeón en Rosario y conquistó la Copa Santa Fe U17

Ovación
Godoy Cruz y Tristán Suárez juegan la final por el primer ascenso a la Liga Profesional

Godoy Cruz y Tristán Suárez juegan la final por el primer ascenso a la Liga Profesional

Regatas Santa Fe gritó campeón en Rosario y conquistó la Copa Santa Fe U17

Regatas Santa Fe gritó campeón en Rosario y conquistó la Copa Santa Fe U17

Oficial A2: Regatas (SF)-Macabi y Alumni-Kimberley, las semifinales por los ascensos

Oficial A2: Regatas (SF)-Macabi y Alumni-Kimberley, las semifinales por los ascensos

El mensaje de Alpine de cara a la recta final en la Fórmula 1: Listos para darlo todo

El mensaje de Alpine de cara a la recta final en la Fórmula 1: "Listos para darlo todo"

Rasmussen, tras el triunfo de Colón: Desde adentro tratamos de que los hinchas se sientan identificados

Rasmussen, tras el triunfo de Colón: "Desde adentro tratamos de que los hinchas se sientan identificados"

Policiales
Apedrearon un colectivo de la empresa Zenit mientras circulaba por el puente Carretero

Apedrearon un colectivo de la empresa Zenit mientras circulaba por el puente Carretero

Rescataron con vida a un hombre de 79 años que cayó al agua con su carrito debajo de un puente de la ruta 168

Rescataron con vida a un hombre de 79 años que cayó al agua con su carrito debajo de un puente de la ruta 168

Alto Verde: un perro Dogo atacó a su dueño y le provocó heridas en el rostro y los brazos

Alto Verde: un perro Dogo atacó a su dueño y le provocó heridas en el rostro y los brazos

Escenario
Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show Purga

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show "Purga"

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"