El mensaje de Alpine de cara a la recta final en la Fórmula 1: "Listos para darlo todo"

La escudería Alpine, en la que compiten el argentino Franco Colapinto y su compañero Pierre Gasly, palpitó la recta final del calendario de la Fórmula 1

La escudería francesa Alpine , en la que compiten el piloto argentino Franco Colapinto y su compañero Pierre Gasly, palpitó la recta final del calendario de la Fórmula 1 : “Listos para darlo todo”.

El campeonato de la máxima categoría del automovilismo se acerca al final de la temporada 2026, ya que le quedan pendientes los últimos tres Grandes Premios del calendario oficial, que se disputarán en Las Vegas, Qatar y Abu Dabi, donde los de Alpine buscarán culminar el año de la mejor manera: "El triple encabezado final se acerca".

Alpine no claudica en la F1

Con fotos de sus dos pilotos, que ya están confirmados para la próxima temporada, la escudería francesa Alpine emitió un mensaje en sus redes sociales anticipando que etan "listos para darlo todo" de cara a la recta final del calendario de la Fórmula 1, con tres Grandes Premios por delante.

Final triple-header coming up



Ready to give it our all pic.twitter.com/0YsIxg740A — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 14, 2026

A la Fórmula 1 le resta definir el ganador del Campeonato de Constructores, que lidera Mercedes con 652 puntos, cuando faltan pocas fechas para culminar la temporada. El podio lo completan Ferrari y Red Bull, con 510 y 415 unidades, respectivamente. Por su parte, Alpine hace cuentas para quedarse con el quinto puesto, que actualmente ocupa Racing Bulls, equipo que le lleva 45 puntos de ventaja.

Esto supone un grado de dificultad altísimo para la escudería en la que compite el argentino Franco Colapinto, debido a que, si quisiera alcanzar la posición anteriormente mencionada, sus pilotos deberían terminar entre los cinco mejores en las tres carreras pendientes y hacer fuerza para que ninguno de los pilotos de Racing Bulls siga sumando puntos.

Los próximos Grandes Premios que se correrán son: Las Vegas, del 21 al 22 de noviembre; luego viajarán a Asia para competir en Qatar, del 27 al 29 del mismo mes, y, por último, deberán finalizar la temporada del 4 al 6 de diciembre en el GP de Abu Dabi.