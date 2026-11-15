La EPE interrumpió preventivamente el servicio eléctrico en Vuelta del Paraguayo por la crecida del río

La medida se tomó ante el avance del agua sobre las calles y los terrenos del paraje, y el riesgo de electrocución para los vecinos y el personal operativo. La empresa informó que la reconexión se realizará cuando baje el agua y se verifiquen las condiciones de seguridad.

Trabajo de traslado de los vecinos de Alto Verde y La Vuelta del Paraguayo por la crecida del río Paraná

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) dispuso la interrupción preventiva y excepcional del suministro eléctrico en Vuelta del Paraguayo , en la ciudad de Santa Fe, ante el avance de la crecida del río y los riesgos que representa para los vecinos y las instalaciones de la red. La decisión se tomó en el marco del Comité de Emergencia de la ciudad y contempla también las dificultades para que las cuadrillas puedan ingresar a la zona ante una eventual contingencia.

Según informó la empresa, la medida responde a la sostenida crecida del sistema fluvial, con registros próximos al umbral de evacuación, y al contexto meteorológico adverso asociado al desarrollo del fenómeno de El Niño. Estas condiciones comprometen la estabilidad de las redes de baja tensión y el acceso normal al paraje.

Los relevamientos técnicos realizados en el lugar constataron el avance del agua sobre las calles internas y el anegamiento progresivo de terrenos, una situación que afecta las estructuras de soporte de la red eléctrica. A esto se suma el pronóstico de tormentas severas, con ráfagas de viento y posible caída de árboles, que aumenta el riesgo de que colapsen postes y conductores.

Uno de los principales motivos de la interrupción es el peligro de electrocución. Desde la EPE advirtieron que el contacto del agua con la red eléctrica representa un riesgo mortal para los vecinos y el personal operativo. Además, señalaron que la precariedad de las instalaciones internas en gran parte de los domicilios relevados agrava las condiciones de seguridad.

La empresa sostuvo que mantener el suministro en estas circunstancias implicaría un riesgo eléctrico crítico para la comunidad. También indicó que la gran mayoría de los usuarios de la zona ya se encuentran imposibilitados de mantener el servicio particular y que el nivel de anegamiento impide garantizar el ingreso seguro de las cuadrillas.

La decisión se enmarca en los protocolos establecidos junto a Protección Civil de la Provincia y la Municipalidad de Santa Fe. En paralelo, desde el Comité de Crisis provincial mantienen un monitoreo de la evolución hídrica y climática, con la participación de las áreas de asistencia social y municipal.

La restitución del servicio dependerá del descenso definitivo de las aguas. Antes de reconectar el suministro, el personal deberá verificar la estabilidad mecánica de las instalaciones y cada usuario tendrá que acreditar que sus pilares y conexiones internas cumplen con las condiciones mínimas de seguridad.

Desde la EPE adelantaron que el monitoreo continuará junto a Protección Civil de la Provincia.