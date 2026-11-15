Uno Santa Fe | Santa Fe | Paraná

El río Paraná volvió a crecer en Santa Fe, llegó a los 5,70 metros y alcanzó el nivel de evacuación

La medición de Prefectura Naval Argentina de este domingo a las 8 confirmó que el río llegó al umbral de evacuación en el puerto santafesino. El sábado había marcado 5,67 metros. Mientras se intensifican los operativos de asistencia en las zonas afectadas, el INA anticipó que la crecida será prolongada y que los niveles podrían mantenerse elevados hasta enero de 2027.

15 de noviembre 2026 · 08:59hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Vista aérea del valle de inundación del río Paraná al 5 de diciembre de 2023.

Vista aérea del valle de inundación del río Paraná al 5 de diciembre de 2023.

El río Paraná continúa en ascenso frente a la ciudad de Santa Fe y este domingo alcanzó los 5,70 metros en el puerto local, la altura establecida como nivel de evacuación. El dato fue confirmado por la Prefectura Naval Argentina en su registro de las 8, que mostró un incremento de un centímetro respecto de la medición anterior, realizada a las 6, cuando el hidrómetro marcó 5,69 metros.

De esta manera, el Paraná llegó al umbral de evacuación, fijado en 5,70 metros, y se ubica 40 centímetros por encima del nivel de alerta, establecido en 5,30 metros.

La nueva marca profundiza la preocupación en los sectores ribereños y en las zonas más vulnerables de la capital provincial. El sábado a las 18, el río había alcanzado los 5,67 metros.

La asistencia a las familias afectadas

En paralelo al avance del agua, la Municipalidad de Santa Fe mantiene e intensifica los operativos de emergencia hídrica, con tareas de traslado de vecinos, asistencia sanitaria, entrega de provisiones y monitoreo del sistema de defensas.

La EPE interrumpió preventivamente el servicio eléctrico en Vuelta del Paraguayo por la crecida del río

En Alto Verde, el Centro de Asistencia Integral Nº 1 registraba 202 personas alojadas, pertenecientes a 62 familias. Del total, 112 eran mayores de edad y 90 menores. También continuaba la construcción de nuevos módulos habitacionales para ampliar la capacidad de alojamiento de quienes debieron dejar sus viviendas.

El operativo cuenta con la colaboración del Ejército Argentino, que incorporó vehículos anfibios para facilitar el traslado de personas en sectores anegados y de difícil acceso. En el paraje La Boca, además, se realizaron trabajos de colocación de bolsas de arena para reforzar la protección de los sectores más expuestos.

En Colastiné Sur, los equipos municipales mantienen la asistencia y la distribución de provisiones mediante embarcaciones para las familias que todavía permanecen en sus casas. También fue acondicionado un terreno para alojar preventivamente a vecinos que eventualmente necesiten ser trasladados.

Crecida del Paraná en Santa Fe: qué significa superar el nivel de alerta y cuándo se evacúa

A la vez, se realizan tareas de monitoreo y refuerzo del sistema de defensas hídricas, las estaciones de bombeo y los sectores considerados más vulnerables. Entre los trabajos informados se encuentran el cierre de compuertas en Varadero Sarsotti y barrio El Pozo.

El Paraná podría mantenerse alto hasta enero de 2027

El escenario de la crecida no se limita a los próximos días. El ingeniero Juan Borus, integrante del Instituto Nacional del Agua (INA), advirtió que Santa Fe podría tener niveles elevados del Paraná durante todo el verano y hasta enero de 2027.

En una entrevista con Radio UNO, el especialista explicó que el río atraviesa el momento culminante de la crecida y que está descargando frente a Santa Fe con la mayor intensidad de todo el proceso. Las estimaciones del organismo anticipaban que entre el domingo y el martes podría oscilar alrededor de los 5,70 metros.

Sin embargo, Borus remarcó que no se espera un descenso rápido. La masa de agua acumulada en el valle fluvial demandará tiempo para completar su recorrido hacia el tramo inferior del río. Por eso, estimó que la ciudad podría ingresar a diciembre con alturas todavía muy superiores a los valores normales, aunque con una tendencia descendente leve.

"Vamos a estar todo el verano hablando prácticamente de niveles por encima de lo normal", sostuvo el ingeniero.

Otro factor que podría demorar la normalización son las precipitaciones. Según explicó Borus, los pronósticos contemplaban lluvias por encima de los valores habituales durante noviembre, diciembre y enero en la región del Litoral. Nuevos eventos sobre la cuenca del Paraná podrían aportar más volumen de agua y retrasar el descenso.

Así, con el río en el nivel de evacuación, Santa Fe enfrenta una etapa de especial atención que podría extenderse durante las próximas semanas.

Paraná crecida Santa Fe
Noticias relacionadas
Crecida del Paraná. El río podría alcanzar los 6 metros en Santa Fe, superando la marca de evacuación.

Crecida del río Paraná: prevén un pico de hasta 6 metros que durará una semana en Santa Fe

Tras semanas de crecida, el río Paraná entrará en una meseta en Santa Fe, pero prevén un nuevo repunte

Tras semanas de crecida, el río Paraná entrará en una meseta en Santa Fe, pero prevén un nuevo repunte

crecida del parana: hay 49 familias evacuadas y el municipio prepara un segundo centro de asistencia

Crecida del Paraná: hay 49 familias evacuadas y el municipio prepara un segundo centro de asistencia

La altura del río Paraná frente a Santa Fe superó las previsiones iniciales de cinco metros.

De los cinco metros a los 5,70: cómo cambió el pronóstico del INA sobre el río Paraná en Santa Fe

Lo último

La ilusión de Ignacio Lago en Colón: Para ascender hay que ganarles a todos

La ilusión de Ignacio Lago en Colón: "Para ascender hay que ganarles a todos"

El río Paraná volvió a crecer en Santa Fe, llegó a los 5,70 metros y alcanzó el nivel de evacuación

El río Paraná volvió a crecer en Santa Fe, llegó a los 5,70 metros y alcanzó el nivel de evacuación

El mensaje de Alpine de cara a la recta final en la Fórmula 1: Listos para darlo todo

El mensaje de Alpine de cara a la recta final en la Fórmula 1: "Listos para darlo todo"

Último Momento
La ilusión de Ignacio Lago en Colón: Para ascender hay que ganarles a todos

La ilusión de Ignacio Lago en Colón: "Para ascender hay que ganarles a todos"

El río Paraná volvió a crecer en Santa Fe, llegó a los 5,70 metros y alcanzó el nivel de evacuación

El río Paraná volvió a crecer en Santa Fe, llegó a los 5,70 metros y alcanzó el nivel de evacuación

El mensaje de Alpine de cara a la recta final en la Fórmula 1: Listos para darlo todo

El mensaje de Alpine de cara a la recta final en la Fórmula 1: "Listos para darlo todo"

La EPE interrumpió preventivamente el servicio eléctrico en Vuelta del Paraguayo por la crecida del río

La EPE interrumpió preventivamente el servicio eléctrico en Vuelta del Paraguayo por la crecida del río

Regatas Santa Fe gritó campeón en Rosario y conquistó la Copa Santa Fe U17

Regatas Santa Fe gritó campeón en Rosario y conquistó la Copa Santa Fe U17

Ovación
Godoy Cruz y Tristán Suárez juegan la final por el primer ascenso a la Liga Profesional

Godoy Cruz y Tristán Suárez juegan la final por el primer ascenso a la Liga Profesional

Regatas Santa Fe gritó campeón en Rosario y conquistó la Copa Santa Fe U17

Regatas Santa Fe gritó campeón en Rosario y conquistó la Copa Santa Fe U17

Oficial A2: Regatas (SF)-Macabi y Alumni-Kimberley, las semifinales por los ascensos

Oficial A2: Regatas (SF)-Macabi y Alumni-Kimberley, las semifinales por los ascensos

El mensaje de Alpine de cara a la recta final en la Fórmula 1: Listos para darlo todo

El mensaje de Alpine de cara a la recta final en la Fórmula 1: "Listos para darlo todo"

Rasmussen, tras el triunfo de Colón: Desde adentro tratamos de que los hinchas se sientan identificados

Rasmussen, tras el triunfo de Colón: "Desde adentro tratamos de que los hinchas se sientan identificados"

Policiales
Apedrearon un colectivo de la empresa Zenit mientras circulaba por el puente Carretero

Apedrearon un colectivo de la empresa Zenit mientras circulaba por el puente Carretero

Rescataron con vida a un hombre de 79 años que cayó al agua con su carrito debajo de un puente de la ruta 168

Rescataron con vida a un hombre de 79 años que cayó al agua con su carrito debajo de un puente de la ruta 168

Alto Verde: un perro Dogo atacó a su dueño y le provocó heridas en el rostro y los brazos

Alto Verde: un perro Dogo atacó a su dueño y le provocó heridas en el rostro y los brazos

Escenario
Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show Purga

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show "Purga"

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"