El mensaje de Chiqui Tapia: "La obligación de defender la copa"

El presidente de AFA afirmó que “hoy empezó el sueño” del bicampeonato.

6 de diciembre 2025 · 09:40hs
El mensaje de Chiqui Tapia: La obligación de defender la copa

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, se mostró optimista después del sorteo del Mundial 2026 y publicó: “¡Una vez más, todos juntos!”.

Siendo uno de los eventos más esperados por todos los futboleros en el año previo a una cita mundialista, el sorteo del Mundial 2026 llenó de expectativas a Claudio Tapia, que integró la delegación argentina junto a Scaloni y Samuel.

“Hoy empezó un nuevo sueño”, es la frase que comienza el mensaje, afirmando que es el mismo de cada cuatro años y que “une a todo el pueblo argentino”: ir por una nueva Copa del Mundo.

Además, Tapia catalogó de “un honor” haber presenciado y representado al país en el sorteo y comentó que los tres rivales de la primera fase “serán los primeros importantes pasos en búsqueda del objetivo”.

Por último, el presidente cerró el breve posteo sentenciando su condición de campeón de Mundo y asegurando que tienen “la obligación de defender la Copa”.

La selfie de Tapia con Scaloni y Samuel

Su mensaje fue acompañado de una foto en formato “selfie” que se tomó junto a Scaloni y Samuel. Si bien el “Chiqui” aparece sonriente, los integrantes del cuerpo técnico del seleccionado tienen rostros serios, con Scaloni incluso con los brazos cruzados.

image

el máximo mandatario del fútbol nacional compartió una foto junto a Lionel Scaloni y Walter Samuel, entrenador y ayudante de campo del seleccionado argentino, quienes no se ven sonrientes en la imagen.

La publicación se dio en los momentos posteriores al sorteo de la fase de grupos del próximo Mundial, a disputarse en Canadá, Estados Unidos y México, en el que la lotería ubicó a Argentina en el Grupo J, junto a Austria, Argelia y Jordania.

Tapia Copa AFA
