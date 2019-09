El mensaje de Verón por la llegada de Maradona a Gimnasia

La llegada de Diego Armando Maradona a Gimnasia no solamente revolucionó al Lobo, sino también a la ciudad de La Plata y quien se refirió hoy a todo lo que se vive es uno de los grandes referentes de Estudiantes, Juan Sebastián Verón.

"Me alegra que alguien como Maradona tenga la chance de dirigir en el fútbol argentino”, afirmó la Bruja y destacó: “Para el platense es importante más allá de las chicanas que puedan ocurrir. Lo felicito y le deseo suerte".

Verón, en diálogo con radio Continental, aseguró que "tuve una buena relación con Diego, con altos y bajos. Hoy no me parece hablar de eso. Lo importante es el reconocimiento por parte de Estudiantes, es lo que hay que poner en valor, más allá de cómo me lleve yo".

Además, el presidente del Pincha le contestó a Matías Morla, abogado de Maradona, quien dio a entender que Verón no celebraba la llegada de Diego a Gimnasia. "No sé quién es el que está alrededor de Maradona, entiendo que es el abogado. Nosotros como institución tratamos de ser responsables y bajar los niveles de histeria y confrontación en estos momentos".

Verón formó parte del plantel de la Selección Argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010, que dirigió Maradona, y expresó: “La convivencia en fue buena. El proceso fue bastante traumático hasta la clasificación, después eso se normalizó y él le fue dando forma a su equipo".

"No es que Maradona en la Selección tenía un trabajo específico para delinearlo como técnico, creo que su figura se pone encima de lo que es y los grupos le responden. Hay que ver cuál es su idea, no lo seguí en México", agregó.